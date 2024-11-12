伊拉克擬下調女性法定結婚年齡至9歲　被斥「強姦兒童合法化」

伊拉克當局計劃將法定結婚年齡從18歲下調至9歲，並打算剝奪女性離婚、撫養子女和繼承財產的權利，此舉已在該國社交平台激起廣泛抗議，反對者斥責政府試圖「使強姦兒童合法化」。 (路透社資料圖片)

英國《每日電訊報》近日報道，伊拉克當局計劃將法定結婚年齡從18歲下調至9歲，並打算剝奪女性離婚、撫養子女和繼承財產的權利，此舉已在該國社交平台激起廣泛抗議，反對者斥責政府試圖「使強姦兒童合法化」。

聯合國兒童基金會（UNICEF）數據顯示，伊拉克的童婚現象嚴重，約有28%的伊拉克女孩在18歲前就已結婚。擬議的法律修正案或將加劇這問題，因為現行法律存在漏洞，只要女孩父親同意便可通過宗教領袖主持結婚，而不是法院，這導致伊拉克童婚現象普遍。這些未登記的婚姻在伊拉克經濟貧困、極端保守的什葉派社區普遍存在，但由於當地法律不承認這種婚姻，女孩和她們的孩子被剝奪了許多權利，比如醫院可以拒絕沒有結婚證的婦女入院分娩。

「我們渴望進步而非倒退」

當地人權組織擔心，新法律使這類婚姻合法，增加了年輕女性遭受性暴力和身體暴力的風險，同時剝奪了她們受教育和就業的機會。該國女性團體的代表人哈桑女士指責這項修正案「非常其危險」，並指出其對伊拉克司法事務的干預「違反了憲法」。她強調，「伊拉克是一個文明的公民國家，這是不可接受的。阿拉伯國家第一位女性部長是伊拉克人，第一位女法官也是伊拉克人。我們渴望進步而非倒退。」

