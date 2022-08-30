伊拉克衝突｜示威升級 至少350人受傷 20人死亡 全國實施宵禁

伊拉克的政治危機加劇，因為什葉派教士薩德爾（Muqtada al-Sadr）突然宣布退出政壇，觸發的示威衝突升級，死亡人數增至20人，至少350人受傷。支持者認為是現任政權迫使薩德爾退出，闖入位於巴格達「綠區」的共和國宮，並在街頭與安全部隊駁火，全國實施宵禁。當地報道指，伊朗派系的民兵組織應當局要求進入巴格達，執行恢復秩序的任務。

薩德爾宣布進行絕食，直至暴力活動結束。美國駐巴格達大使館附近遭火箭炮襲擊，暫時未知損失。美國白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）表示，對伊拉克的暴力事件表示擔憂，呼籲通過對話化解政治問題，又指暫時毋須撤走使館人員。

數以百計支持者在首都巴格達集結，用繩索拉倒混礙土路障，又爬過圍欄衝入國家元首常用於辦公及接待外國領導人的「共和國宮」，高呼口號。部分人在宮內泳池游水，亦有人站在屋頂揮舞伊拉克國旗。保安部隊到場施放催淚氣體，與示威者爆發衝突，現場傳出槍聲，最少15名示威者死亡，數十人受傷。此外，南部多個省份亦爆發示威；盛產石油的巴士拉省，數百名薩德爾支持者焚燒車胎及堵塞道路。

軍方警告示威者立即離開「共和國宮」所在的綠區，並先後在巴格達及全國實施宵禁。看守總理卡迪米（Mustafa Kadhemi）暫停內閣會議，處理危機，又指禁止向示威者使用實彈，會就有示威者中槍展開調查。

聯合國呼籲和平解決爭端

聯合國駐伊拉克代表機構亦呼籲示威者離開所有政府建築物，容許看守政府繼續管治國家，保持和平及避免採取可能導致連鎖事件的行為。薩德爾早前在社交網站帖文，指將退出政壇及關閉政黨辦事處，今次並非薩德爾首度提出退出政界，但外界擔心可能引發事態進一步升級。

薩德爾領導的政黨聯盟「薩德爾運動」，在去年10月國會大選贏得最多的73個議席，成為議會內最大黨派 ，但未足以成立多數派政府，到今年6月聯盟議員集體辭職，要求重新大選。薩德爾又拒絕與什葉派陣營中親伊朗的對手協商，支持者上月底曾衝擊國會大樓，阻止對手籌建臨時政府，又在國會外靜坐示威超過4星期。