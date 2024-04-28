伊拉克TikTok女網紅遭當街槍殺　曾因「違反公共禮儀」被判監半年

伊拉克TikTok網紅薩瓦迪（Ghufran Sawadi）過去曾因為被當局認定影片有不雅字眼及淫穢內容，而遭判刑六個月，如今傳出她在巴格達的住處外遭到槍殺身亡。

被指含有淫穢和不雅語言

薩瓦迪是伊拉克的社交媒體明星，她更為人所知的名字是烏姆·法赫德（Umm Fahad）。薩瓦迪在TikTok上很受歡迎，她經常分享穿著合身衣服隨著流行音樂跳舞的影片，收獲大批粉絲。

然而這些影片卻被伊拉克的司法部門認為不恰當，他們發表聲明稱薩瓦迪因「製作和發布多部含有淫穢和不雅語言的電影和影片、違反公共禮儀和道德罪」被判處六個月監禁。