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國際
2024-04-28 17:45:00

伊拉克TikTok女網紅遭當街槍殺　曾因「違反公共禮儀」被判監半年

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伊拉克TikTok女網紅當街被槍殺　曾因「違反公共禮儀」被判監半年

伊拉克TikTok網紅薩瓦迪（Ghufran Sawadi）過去曾因為被當局認定影片有不雅字眼及淫穢內容，而遭判刑六個月，如今傳出她在巴格達的住處外遭到槍殺身亡。

被指含有淫穢和不雅語言

薩瓦迪是伊拉克的社交媒體明星，她更為人所知的名字是烏姆·法赫德（Umm Fahad）。薩瓦迪在TikTok上很受歡迎，她經常分享穿著合身衣服隨著流行音樂跳舞的影片，收獲大批粉絲。

然而這些影片卻被伊拉克的司法部門認為不恰當，他們發表聲明稱薩瓦迪因「製作和發布多部含有淫穢和不雅語言的電影和影片、違反公共禮儀和道德罪」被判處六個月監禁。

去年9月亦有TikTok名人被槍殺

然而薩瓦迪的噩運卻不只如此。巴格達警方消息人士透露，當地時間26日晚上，薩瓦迪在住處外被人開槍襲擊，不幸身亡。一段外流的影片中可以看到，槍手騎着電單車，當街開槍殺死薩瓦迪。

伊拉克內政部長隨後宣布，將召集一個專門的工作小組，查明薩瓦迪被殺害的真相。事實上不只薩瓦迪，之前也曾傳出有其他伊拉克網紅遇襲的消息。 2023年9月，一名擁有37萬粉絲的TikTok 名人歐瑟法（Noor Alsaffar）在巴格達被槍殺。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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