伊朗全國示威經過5日　多處發生致命衝突

伊朗全國的示威活動至周四（1日）為止已經過5日，據伊朗的半官方通訊社法斯通訊社及人權組織表示，在各地衝突中至少有6人死亡。
在社交平台有不少示威的影響，當中有人焚燒車輛及示威者與安全部隊的衝突。示威者呼籲結束最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）的統治，也有人呼籲恢復君主制。這場由當地貨幣崩潰而引發的全國抗議活動，在周四已進入第5日，而且伊朗全國各地的騷亂消息也越來越多。
C’EST CRIÉ. « Azadi (liberté) ! Azadi ! Azadi ! », scandent des manifestants descendus dans la rue jeudi 1er janvier 2026 à Shiraz (sud de l’#Iran), dans le quartier de Ma’ali Abad, au cinquième jour de protestation contre la vie chère et les autorités islamiques après… pic.twitter.com/veFG7akpIa— Armin Arefi (@arminarefi) January 2, 2026
伊朗國營媒體稱有革命衛隊成員死亡
據法斯社的報道，在伊朗西南部的洛爾代甘的官員得知，有2人在衝突中死亡，不過未有交代死者是示威者還是安全部隊成員。而在鄰近的洛雷斯坦省城市阿茲納，亦有3人死亡，同樣未有交代死者身分。人權組織Hengaw就表示，在洛爾代甘的2名死者分別是示威者Ahmad Jalil及Sajjad Valamanesh。而當地國營媒體又報道，在西部的庫赫達什特，一名伊朗革命衛隊成員在周三晚的衝突中死亡。伊朗國營媒體又指，有13名警察及巴斯基民兵在衝突中被投擲的石頭砸傷。
伊朗在星期三宣布全國的學校、大學及公共機構關閉，並提前休假。伊朗當局為制止局勢升級，已在首都德克蘭加強戒備。總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）表示，政府會聆聽示威者「合理的訴求」，不過檢察長阿薩德（Mohammad Movahedi-Azad）警告，任何企圖製造不穩的行為都將遭到「果斷回應」。
🇮🇷🔥 Massive anti-regime uprising in Iran enters Day 5+— DBS Morocco (@dbsmorocco) January 1, 2026
🇮🇷 Merchants shut bazaars nationwide, students storm campuses, people clash with forces in 35+ cities amid rial collapse, 50%+ inflation & economic ruin. Chants ring out:
"Death to the dictator"
"Mullahs must go"
"Woman,… pic.twitter.com/pJGqr4xkgZ