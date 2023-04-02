伊朗兩女無戴頭巾遭惡男乳酪淋頭 施襲者受害人同被捕 見義勇為店主被封舖(有片)

伊朗一對母女外出購物時，因未戴頭巾而遭人淋乳酪，除施襲男子被捕外，當局亦向兩名女受害人發出拘捕令，指其違反女性衣著規則。
事發在伊朗東北部城市馬什哈德(Mashhad)附近一個城鎮。網上流傳片段可見兩名無戴頭巾、露出頭髮的女子，進入一間店舖排隊購物。一名戴眼鏡的男子似乎盯上其中一名女事主，快步行入店裡跟她說話。男子邊說邊揚手，愈來愈激動，未幾他彎身在旁邊有所動作，之後便見他拿起一碗白色物體，不由分說地砸向該名女事主頭頂兩次，然後再砸向她同行女子兩次。店主見狀隨即從櫃枱後衝出，將男子推出店外。
無戴頭巾母女遇襲完整過程︰
頭巾法｜店主被當局警告 須出庭「解釋」
施襲男子因侮辱行為和擾亂公共秩序而被捕，據報為母女關係的兩名女事主，被指違反女性衣著規則，料將被捕。至於推涉事男出店外的店主，則被當局警告，網上消息指其店舖已關閉，有當地傳媒指當局要店主上庭「解釋」，才可重新營業。
根據伊朗法律，女性在公共場合須戴頭巾及穿著鬆身衣服，否則被公開斥責、罰款或拘捕。伊朗總統萊希(Ebrahim Raisi)發表電視講話時回應事件，指「若有人不認為應要戴頭巾，儘管游說別人……但重點是國有國法，女性戴頭巾目前仍是有法例規定」。事件時值當地全國示威浪潮仍未平息之際，伊朗22歲女子阿米尼去年9月被指未戴好頭巾被警方扣留，其後死亡，家屬質疑遭警員毆斃，隨即引發全國示威，迄今有數以千計示威者被捕、4人被處決。