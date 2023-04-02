伊朗兩女無戴頭巾遭惡男乳酪淋頭 施襲者受害人同被捕 見義勇為店主被封舖(有片)

伊朗一對母女外出購物時，因未戴頭巾而遭人淋乳酪，除施襲男子被捕外，當局亦向兩名女受害人發出拘捕令，指其違反女性衣著規則。

事發在伊朗東北部城市馬什哈德(Mashhad)附近一個城鎮。網上流傳片段可見兩名無戴頭巾、露出頭髮的女子，進入一間店舖排隊購物。一名戴眼鏡的男子似乎盯上其中一名女事主，快步行入店裡跟她說話。男子邊說邊揚手，愈來愈激動，未幾他彎身在旁邊有所動作，之後便見他拿起一碗白色物體，不由分說地砸向該名女事主頭頂兩次，然後再砸向她同行女子兩次。店主見狀隨即從櫃枱後衝出，將男子推出店外。

無戴頭巾母女遇襲完整過程︰