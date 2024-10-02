伊朗向以色列發射約180枚導彈　內塔尼亞胡：伊朗將付出代價(有片)

中東局勢持續升溫，伊朗向以色列發射超過180枚彈道導彈，稱要報復以軍近日對黎巴嫩真主黨、哈馬斯及伊朗軍方高層的攻擊。以色列全國多處響起防空警報，民眾前往安全處所避難。以軍說，伊朗發射約180枚導彈。特拉維夫有2人被跌落的碎片擊傷，傷勢輕微。以色列總理內塔尼亞胡揚言伊朗犯下大錯，將要為此付出代價。
以色列多個城市，包括耶路撒冷，周二晚響起防空警報。多枚來自伊朗的導彈飛越以色列上空，以軍啟動攔截系統，在特拉維夫傳出多響爆炸聲。以軍表示，伊朗周二(1 日)晚向以色列發射超過180枚彈道導彈，以軍成功攔截大部分導彈，部分導彈落入中部及南部地區，有至少兩人被碎片所傷，傷勢輕微。但據報有一名巴勒斯坦男子被碎片擊中身亡。在伊朗發射飛彈約1小時後，以軍宣布威脅已不復存在。總理內塔尼亞胡召開安全內閣會議，指伊朗犯下重大錯誤，將會付出代價，汲取以色列在加沙及黎巴嫩敵人得到的痛苦教訓。以色列機場主管當局發言人表示，以色列已關閉領空，所有機場航班均已繞道。位於伊朗和以色列之間的伊拉克、黎巴嫩及約旦都已暫時關閉領空。
This is just a small glimpse of the terror Israelis faced tonight as Iran launched 181 ballistic missiles, sending 10 million people to bomb shelters.— Israel ישראל (@Israel) October 1, 2024
Imagine if this was your family. pic.twitter.com/koRcy8MziG
伊朗警告倘以方軍事回應將面臨毀滅性攻擊
伊朗全國多處有民眾慶祝。伊朗革命衛隊發表聲明，表示對以色列的第一波導彈攻擊取得成功，又指首次使用法塔赫高超音速導彈，有九成導彈都擊中目標。聲明指，今次攻擊是回應哈馬斯領導人哈尼亞、黎巴嫩真主黨領導人納斯魯拉以及伊朗革命衛隊高級將領尼爾福魯尚被殺。如果以色列作出軍事反應，將會面臨毀滅性的攻擊。
美國總統拜登強調，美國全力支持以色列，他指示美軍協助以色列防禦伊朗襲擊，以及擊落針對以色列的導彈。美國國防部說，在今次襲擊中，兩艘美國海軍驅逐艦發射了十多枚攔截彈，保護以色列。聯合國安理會應以色列及法國要求，星期三召開緊急會議，討論中東最新局勢。
The Iraqi people expressing joy over Iran's missile attacks against the occupied territories pic.twitter.com/EYyVuz9dfc— IRNA News Agency (@IrnaEnglish) October 1, 2024