伊朗向以色列發射約180枚導彈　內塔尼亞胡：伊朗將付出代價(有片)

中東局勢持續升溫，伊朗向以色列發射超過180枚彈道導彈，稱要報復以軍近日對黎巴嫩真主黨、哈馬斯及伊朗軍方高層的攻擊。以色列全國多處響起防空警報，民眾前往安全處所避難。以軍說，伊朗發射約180枚導彈。特拉維夫有2人被跌落的碎片擊傷，傷勢輕微。以色列總理內塔尼亞胡揚言伊朗犯下大錯，將要為此付出代價。

以色列多個城市，包括耶路撒冷，周二晚響起防空警報。多枚來自伊朗的導彈飛越以色列上空，以軍啟動攔截系統，在特拉維夫傳出多響爆炸聲。以軍表示，伊朗周二(1 日)晚向以色列發射超過180枚彈道導彈，以軍成功攔截大部分導彈，部分導彈落入中部及南部地區，有至少兩人被碎片所傷，傷勢輕微。但據報有一名巴勒斯坦男子被碎片擊中身亡。在伊朗發射飛彈約1小時後，以軍宣布威脅已不復存在。總理內塔尼亞胡召開安全內閣會議，指伊朗犯下重大錯誤，將會付出代價，汲取以色列在加沙及黎巴嫩敵人得到的痛苦教訓。以色列機場主管當局發言人表示，以色列已關閉領空，所有機場航班均已繞道。位於伊朗和以色列之間的伊拉克、黎巴嫩及約旦都已暫時關閉領空。