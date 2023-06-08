伊朗國產超音速導彈「征服者」亮相　總統萊希稱「保持區域和平穩定的力量」

伊朗婦女在首都德黑蘭一場活動上觀看新型飛彈「征服者」展示。（圖／美聯社）

伊朗6日宣布超音速飛彈研發成功，飛行速度高達15倍音速，在美伊關係仍然緊張之下，伊朗在其核武計畫當中有新增的一項新的武器。

飛彈射程可達1400公里

美國《軍事網》（Military.com）引述《美聯社》報道，伊朗將這個新型的超音速飛彈命名為「征服者」（Fattah）。同一時間，伊朗正與沙特阿拉伯緩和對立與緊張關係，在沙特阿拉伯重新設立領使館。

伊朗國營電視台報道，德黑蘭的強硬派政府有意展示伊朗仍有能力部署武器，對付伊朗在中東的敵人。伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）說，伊朗的嚇阻戰力已經在6日完成，這是這個區域保持長久安全與和平穩定的力量。

伊斯蘭革命衛隊航天部隊指揮官哈吉扎德 (Amir Ali Hajizadeh）展示了飛彈的模型，他說，這種飛彈射程可達1400公里，目前沒有其他武器系統能與這種飛彈相比，或者反制這種飛彈。這是伊朗的中程彈道飛彈，西方國家過去制裁伊朗，防止伊朗革命衛隊取得先進科技，但經過多年研究，伊朗仍然研發成功。

伊朗官方沒有公開飛彈成功試射，以及命中目標的影片，哈吉扎德表示，伊朗已經進行這種飛彈的發動機的地面測試。

地面測試比較簡單，飛彈的發動機是放在架上面點燃發動，驗證發動機的能力，不過要裝在飛彈上面實際發射，這個測試就複雜多了。

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