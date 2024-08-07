伊朗報復行動如箭在弦 伊拉克基地受襲5美軍傷

伊朗報復以色列行動如箭在弦之際，伊拉克一個空軍基地受襲，報道稱造成最少5名美軍受傷。事件令中東局勢更加混亂，伊朗因哈馬斯領袖哈尼亞在境內遇襲身亡，揚言要「懲罰」以色列，周一發出航行通告禁止民航機進入伊朗中部、西部及西北部領空，反映或短期內有所行動。各國恐挑起中東全面戰爭，正加緊斡旋將損害減至最低。

伊拉克軍方譴責針對該國基地、外交使團的襲擊，惟未有證實美軍受傷傳聞，僅稱有兩枚火箭炮周一射向阿薩德空軍基地。當局在一輛小型貨車發現火箭炮發射器，並銷毀6枚未發射的炮彈，以及正追捕施襲者。路透社稱，最少5名美軍受傷，美聯社則指多達7名美軍及平民受傷，未有組織承認責任。伊拉克與美國和伊朗保持微妙關係，既有2,500名美軍駐當地，又有伊朗支持的民兵組織與伊拉克安全部隊有聯繫。駐有美軍的伊拉克和敘利亞基地，最近數周遭伊朗支持民兵襲擊的次數變頻密。