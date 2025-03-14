伊朗外島雨後驚現「血海」　獨特地質吸引旅客打卡

伊朗南部霍爾木茲島（Hormuz Island）的一處海灘因一場大雨化為血紅色，如同經歷一場「血雨」，吸引不少遊客駐足拍照。原來這一帶海岸線富含礦物質，被大雨沖刷後色彩更加鮮明。
收穫近百萬個讚
據英國《每日郵報》（Daily Mail）12日報道，網傳影片顯示，大雨過後，從岩石流下壯觀的紅色瀑布，流入海中將海水染成猩紅色，震撼畫面吸引不少遊客駐足拍照。當地導遊（@hormoz_omid）將這段影片分享到Instagram後引發驚歎，並收穫近百萬個讚。
據悉，這座名為「彩虹島」（Rainbow Island）距離伊朗本土有數公里，人口稀少，至今尚未被過度開發，影片中海灘化為震撼人心的紅色景觀其實並非突發事件。因為當地的火山土壤中含有大量的鐵氧化物（iron oxide），這些礦物與海水混合後，使海岸線全年都能呈現獨特的紅色光澤。
可用於製作醬汁和果醬
據報道，當地特有的「蓋拉克紅土」（gelack soil）不僅具有工業價值，可以用於染料、化妝品、玻璃和陶瓷等，也在當地美食中發揮重要作用，可用作醬汁和果醬的香料。
據伊朗旅遊與觀光組織（Iran Tourism and Touring Organisation）介紹：「沿着海岸漫步，你會看到沙灘上閃爍着金屬礦物的光輝，尤其是在日落或日出時分，景色更加迷人。」；「當您行走或騎行時，周圍的土壤顏色會不斷變化，您可以體驗霍爾木茲島獨特的可使用紅土，並探索其他70種豐富多彩的礦物。」
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