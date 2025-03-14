伊朗外島雨後驚現「血海」　獨特地質吸引旅客打卡

伊朗南部霍爾木茲島（Hormuz Island）的一處海灘因一場大雨化為血紅色，如同經歷一場「血雨」，吸引不少遊客駐足拍照。原來這一帶海岸線富含礦物質，被大雨沖刷後色彩更加鮮明。

收穫近百萬個讚

據英國《每日郵報》（Daily Mail ）12日報道，網傳影片顯示，大雨過後，從岩石流下壯觀的紅色瀑布，流入海中將海水染成猩紅色，震撼畫面吸引不少遊客駐足拍照。當地導遊（@hormoz_omid）將這段影片分享到Instagram後引發驚歎，並收穫近百萬個讚。

據悉，這座名為「彩虹島」（Rainbow Island）距離伊朗本土有數公里，人口稀少，至今尚未被過度開發，影片中海灘化為震撼人心的紅色景觀其實並非突發事件。因為當地的火山土壤中含有大量的鐵氧化物（iron oxide），這些礦物 與海水混合後，使海岸線全年都能呈現獨特的紅色光澤。