伊朗夫婦公寓無人繼承 立房契賣給寵物狗(有片)

夫婦把公寓賣給寵物狗，協助狗狗在契約上蓋腳掌印。(互聯網)

伊朗近日發生一宗離奇的房屋買賣案，地產公司竟協助一對夫婦把他們一幢公寓「賣給」他們的寵物狗……

在社交網瘋傳的影片中可見，名為「徹斯特」(Chester)的小狗坐在桌上，由一名女子協助，將腳掌放到印泥上，再將沾有印泥的腳掌印在一份契約上。女子聲稱，夫婦因為沒有繼承人，就想把公寓賣給寵物狗。

伊朗富裕階層時興養寵物

報道指，近年許多伊朗人、特別是上流社會和中產階級流行飼養寵物，以貓狗居多。伊朗法律沒禁止養狗，但與許多穆斯林國家一樣，狗隻被視為不潔，保守派的神職人員建議不要養狗作為寵物。影片曝光後，當地傳媒報道，警方已就事件展開調查。

伊朗司法機構旗下的Mizan Online新聞網站道，「警方已逮捕涉及的房地產公司負責人，並關閉該公司」。報道引述副總檢察長塔巴爾(Reza Tabar)指，這宗買賣企圖「令違反社會道德價值觀的行為正常化」，且「沒法律依據」。