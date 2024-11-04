伊朗女大學生沒戴頭巾被跟蹤騷擾　憤怒除衫抗議被毆打後被捕

伊朗一名女大學生因沒戴頭巾，遭安全人員跟蹤騷擾，她憤而脫掉衣物，僅穿內衣褲在校園內行走，不過這名女大生隨即被捕，甚至被毆流血。這起事件引發各界關注，國際特赦組織籲立即放人，並追究人員責任。

這段由伊斯蘭學生組織「阿米爾‧卡比爾」（Amir Kabir）2日公布的消息顯示，這名女學生就讀伊斯蘭自由大學（Islamic Azad University），她因為沒戴頭巾，遭安全部隊人員騷擾，甚至被扯破衣服，女大生氣憤不已，乾脆脫掉袍子只穿內衣褲在校園內行走。影片顯示，她在眾目睽睽下在校園階梯旁坐著，又在人群前走動，在場人士雖投以驚訝眼光，但她絲毫沒有畏懼。

幾名男子強押女學生上車帶走

不過，這名女學生隨即被幾名男子強行押上車帶走，有消息指，她在被捕時遭毆打，頭部撞到車門和柱子，大量流血，車胎都沾到血跡。伊斯蘭自由大學證實，這名女生是該校科學研究部，因為做出「不雅行為」被制止，目前已送交警方調查。

事發後「國際特赦組織伊朗」（Amnesty Iran）極為關切此事，要求立刻釋放女學生並追究相關人員責任。事實上，伊朗女性因頭巾問題屢遭打壓，2022年9月，22歲女性艾米尼（Mahsa Amini）因沒戴好頭巾被捕，她在羈押期間死亡，一度引發全國抗議。

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