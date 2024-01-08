伊朗女子在公眾場所沒戴頭巾 遭罰款及鞭刑74下

伊朗當局以「違反公共道德」為由，對一名女子處以74下鞭刑，並要求她繳納罰款，以懲罰她在公眾場所沒有戴頭巾。
伊朗司法部門網站「Mizan Online」周日晚報道，被定罪的女子名為赫什馬蒂(Roya Heshmati)，「她在首都德黑蘭一處繁忙的公眾場所可恥地慫恿放縱行為」。報道指，赫什馬蒂違反公共道德，當局依據法律及伊斯蘭律法，對她處以74下鞭刑。
艾米尼事件觸發反政府示威潮
在1979年的伊斯蘭革命後不久，伊朗立法規定所有女性必須將頭頸遮住。以往當地因違反服裝規定而遭鞭打的個案並不常見，但在2022年底反政府示威浪潮期間，違反這些規定的行為激增，政府開始加大打擊違規者的力道。
22歲庫德族女子艾米尼(Mahsa Amini)2022年9月因沒戴頭巾違反女性裝束規定被捕，在拘留期間死亡，隨即在國內掀起大規模示威浪潮。女示威者在抗議期間摘下，甚至焚燒頭巾，也有愈來愈多女性藐視服裝規定，促使當局出手鎮壓。
公眾場所安裝CCTV監控
在這宗最新個案中，關注庫德族的人權團體證實，赫什馬蒂是33歲的庫德族女性。代律師表示，她去年4月曾因「在社交媒體發布沒戴頭巾的照片」而被捕。這次她因為「在公眾場所沒戴穆斯林面紗」，而被勒令繳交1,200萬里亞爾(約2,200港元)罰款。
報道指，伊朗當局在公眾場所安裝閉路電視來監控違規行為，並勒令違規商家停業。國會正商議一項法案，以嚴懲違反服裝規定的人。