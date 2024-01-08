伊朗女子在公眾場所沒戴頭巾 遭罰款及鞭刑74下

伊朗當局以「違反公共道德」為由，對一名女子處以74下鞭刑，並要求她繳納罰款，以懲罰她在公眾場所沒有戴頭巾。

伊朗司法部門網站「Mizan Online」周日晚報道，被定罪的女子名為赫什馬蒂(Roya Heshmati)，「她在首都德黑蘭一處繁忙的公眾場所可恥地慫恿放縱行為」。報道指，赫什馬蒂違反公共道德，當局依據法律及伊斯蘭律法，對她處以74下鞭刑。

艾米尼事件觸發反政府示威潮

在1979年的伊斯蘭革命後不久，伊朗立法規定所有女性必須將頭頸遮住。以往當地因違反服裝規定而遭鞭打的個案並不常見，但在2022年底反政府示威浪潮期間，違反這些規定的行為激增，政府開始加大打擊違規者的力道。