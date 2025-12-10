伊朗女子12歲嫁表哥翌年產子 遭家暴殺夫被判死 處決前因家屬1決定逆轉命運

伊朗人權組織發表報告指，庫汗於2018年(當時18歲)因殺夫被捕。事發時，她被丈夫毆打，致電向另一名表哥求助，表哥到場，與庫汗的丈夫發生爭執，丈夫被打死。庫汗與這名表哥其後被捕，兩人都被判死刑，目前表哥仍在死囚名單上，隨時可能遭處決。

英國《每日郵報》報道，現年25歲的庫汗(Goli Kouhkan)生於伊朗少數族裔俾路支族，因無身份證明長年遭到社會剝削，12歲那年被迫嫁給表哥，13歲便生下兒子，但她與兒子長年遭丈夫家暴。

伊朗一名女子12歲時被迫嫁給表哥，年僅13歲就生下兒子，但母子長期遭家暴，女子忍無可忍，數年後終殺死丈夫、被判死刑，所幸因死者家屬一個決定，讓她命運逆轉……

被告向家屬付「血錢」償命

聯合國人權問題專家上周公開呼籲伊朗當局不要處決庫汗，強調她是家暴及童婚的受害者。伊朗司法機構網站Mizan Online本月9日公布此案的最新進展，指庫汗經司法調解並獲得死者父母同意，原諒了她，雙方並簽署法律文件，象徵庫汗重獲新生，當局不會對她執行死刑。

根據伊斯蘭教法規，若死者家屬接受「血錢」(blood money)，兇手可免於死刑。庫汗的代表律師指，庫汗原須支付約8.7萬英鎊(約90萬港元)的「血錢」，其後減至約7萬英鎊(約72.4萬港元)，她最終透過募捐以及慈善組織集資，籌得這筆錢。