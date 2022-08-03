伊朗射殺1700隻流浪狗 動保人士不忍狗狗慘死撫屍痛哭(有片)

伊朗極端保守派政府鐵腕打擊寵物文化，不僅推動立法禁止國民飼養寵物，更屠殺流浪動物。當地傳媒報道，政府人員近日掃蕩東北部達馬萬德(Damavand)一個狗隻庇護中心，射殺1,700隻狗，並拘捕阻止他們殺狗的動物保護人員。
伊朗女記者Masih Alinejad 7月底在Twitter上載影片，可見該狗隻收容所內一片凌亂，雜物和牆上有血漬，外面的空地遍布狗隻屍體，動保組織人員逐一檢查，一名女子撫摸其中一具狗屍嚎哭，痛心地說：「牠是最瘦弱、最聽話的。」
Alinejad批評這是「麻木不仁」的伊朗政府所為，「趕盡殺絕」。她指，「除了壓迫女性、少數族裔和宗教組織、男女同性戀者、雙性戀者、跨性別者之外，他們每年都會殺害不計其數的流浪狗。伊朗的動物保護組織需要外界關注」。
有報道指，今次被殺的並非流浪狗，牠們已打防疫針，也有追蹤晶片，動保人員展示現場檢獲的疑似子彈殼，怒言當局根本沒理由將牠們射殺。大批動保人士得知事件後，上街舉牌抗議。
強硬派政府立法禁養寵物
由作風強硬的極端保守派總統萊希(Ebrahim Raisi)領導的政府，去年12月提出立法草案，旨在禁止國民飼養寵物。法案禁止進口、飼養、繁殖、協助繁殖、買賣、運輸、駕車接載、與其同行、在家安置野生、有害以及具危險性的動物，包括鱷魚、龜、貓狗、老鼠、蜥蝪、兔、蛇和猴子等。
有支持立法的議員指伊斯蘭教義下，狗隻等動物是不純潔的，飼養寵物是墮落的象徵，人們對寵物的感情關係，會逐步取代人際關係和家庭關係。
報道指，據稱有警察拘捕遛狗或帶寵物出街的民眾，德黑蘭警方上月宣布將禁止帶狗隻進入公園。
Warning-Disturbing video— Iran News Wire (@IranNW) July 26, 2022
Animal rights activists say government-affiliated agents shot and killed 1000+ dogs, many of which were spayed and had tags, in the Gandak Dog Shelter in Damavand, Tehran, #Iran.
Typical regime behavior. pic.twitter.com/kvlIBsqBPr