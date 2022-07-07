伊朗指英副大使等進行間諜活動被捕　英國：報道完全失實 (有片)

伊朗革命衛隊表示，拘捕英國駐伊朗副大使惠特克(Giles Whitaker)，以及另外多名外國人，指他們在境內從事間諜活動。英國外交部迅速否認有使節被捕，指報道完全失實。



伊朗國營傳媒周三(6日)報道，革命衛隊拘捕英國駐伊朗副大使，以及另外多名外國人，指他們進行間諜活動，在軍事禁區收集泥土樣本。電視台發放片段，聲稱惠特克在伊朗中部一個沙漠地區採集泥土樣本的情形。伊朗指當地附近最近進行了導彈試射，當局指惠特克道歉後獲放行。英國外交部指，有外交人員在伊朗被捕的完全失實。

伊朗指另有 波蘭科學家及 奧地利文化專員被捕 電視旁述指這些外國人假扮遊客，在導彈試射地區附近採取泥土樣本，包括一名以遊客身份入境的波蘭科學家，以及奧地利駐伊朗的文化專員。奧地利政府未有回應事件。