伊朗挾持運油輪報復美國去年偷石油　美方譴責促放船

伊朗海軍在阿曼海扣押一艘載有19人的美國運油輪，表示要報復美國去年4月沒收有關油輪運載的伊朗石油。美國譴責事件，要求伊朗立即釋放運油輪和船員。

懸掛馬紹爾群島國旗的美國運油輪「聖尼古拉斯號」(St Nicholas)，油輪曾經名叫「蘇彝士．拉詹」號，由伊拉克出發，原定經蘇彝士運河前往土耳其西部一個港口。英國海上貿易行動辦公室指，船上載有14.5萬噸原油，並有18名菲律賓及1名希臘船員，至少4名武裝人員在星期四(11日)凌晨上船，油輪其後改變航道，駛往伊朗水域。