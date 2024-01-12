伊朗挾持運油輪報復美國去年偷石油　美方譴責促放船

伊朗海軍在阿曼海扣押一艘載有19人的美國運油輪，表示要報復美國去年4月沒收有關油輪運載的伊朗石油。美國譴責事件，要求伊朗立即釋放運油輪和船員。
懸掛馬紹爾群島國旗的美國運油輪「聖尼古拉斯號」(St Nicholas)，油輪曾經名叫「蘇彝士．拉詹」號，由伊拉克出發，原定經蘇彝士運河前往土耳其西部一個港口。英國海上貿易行動辦公室指，船上載有14.5萬噸原油，並有18名菲律賓及1名希臘船員，至少4名武裝人員在星期四(11日)凌晨上船，油輪其後改變航道，駛往伊朗水域。
伊朗發片顯示已控制運油輪
伊朗否認騎劫運油輪，指今次扣押行動經法院授權，以報復美國去年4月在同一艘運油輪上竊取伊朗的石油。伊朗海軍又發布片段，顯示已控制「聖尼古拉斯號」。
美國譴責伊朗扣押運油輪，要求伊朗立即釋放運油輪和船員。白宮批評伊朗做法毫無根據。美國國防部發言人萊德則指，伊朗非法扣押商船違反國際法，是擾亂國際商業的行為，威脅區內安全穩定。
#Breaking— ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) January 12, 2024
📹The Iranian Navy publishes a clip of its control of the tanker "St. Nicholas", which the US govt seized for transporting one million barrels of Iranian oil & confiscated for the benefit of an American company.#Iran #US #Yemen pic.twitter.com/CXmueJa8oe