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國際
2024-01-12 13:09:00

伊朗挾持運油輪報復美國去年偷石油　美方譴責促放船

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伊朗挾持運油輪報復美國去年偷石油，美方譴責促放船。(X)

伊朗挾持運油輪報復美國去年偷石油，美方譴責促放船。(X)

伊朗海軍在阿曼海扣押一艘載有19人的美國運油輪，表示要報復美國去年4月沒收有關油輪運載的伊朗石油。美國譴責事件，要求伊朗立即釋放運油輪和船員。

懸掛馬紹爾群島國旗的美國運油輪「聖尼古拉斯號」(St Nicholas)，油輪曾經名叫「蘇彝士．拉詹」號，由伊拉克出發，原定經蘇彝士運河前往土耳其西部一個港口。英國海上貿易行動辦公室指，船上載有14.5萬噸原油，並有18名菲律賓及1名希臘船員，至少4名武裝人員在星期四(11)凌晨上船，油輪其後改變航道，駛往伊朗水域。

伊朗發片顯示已控制運油輪。(X)

伊朗發片顯示已控制運油輪。(X)

伊朗發片顯示已控制運油輪

伊朗否認騎劫運油輪，指今次扣押行動經法院授權，以報復美國去年4月在同一艘運油輪上竊取伊朗的石油。伊朗海軍又發布片段，顯示已控制「聖尼古拉斯號」。

美國譴責伊朗扣押運油輪，要求伊朗立即釋放運油輪和船員。白宮批評伊朗做法毫無根據。美國國防部發言人萊德則指，伊朗非法扣押商船違反國際法，是擾亂國際商業的行為，威脅區內安全穩定。

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