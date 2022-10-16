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國際
2022-10-16 19:57:51

伊朗政治犯監獄騷亂4死61傷 起火傳出槍聲爆炸聲 民眾示威喊「獨裁者去死」聲援(有片、更新)

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埃溫監獄火勢猛烈，冒出濃煙。(互聯網)

埃溫監獄火勢猛烈，冒出濃煙。(互聯網)

1954更新：司法網站Mizan.news 周日報道，事件造成4名囚犯吸入過量濃煙死亡，另外61人受傷，其中10名囚犯須送院，4人情況嚴重。報道指，騷亂期間，有犯人企圖越獄，但失敗。

伊朗首都德黑蘭一座囚禁政治犯和示威者的監獄周六晚(15)起火，並傳出多下槍聲和爆炸聲，最少9人受傷，期間大批民眾聚集在監獄外示威，並高喊「獨裁者去死」等口號，有人焚燒雜物。當局稱事件起因是囚犯打鬥，有人縱火，但不涉及政治犯，強調局勢已受控。

事發於德黑蘭北部的埃溫監獄(Evin Prison)，從Twitter流傳的片段可見，現場火光熊熊，部分建築燒通頂，冒出大量濃煙，又傳出多下槍聲、爆炸聲和警報聲。人權組織指，監獄內曾發生「武裝衝突」，通往監獄的道路一度封閉，並一度斷網。

伊朗國營傳媒引述司法部聲明指，在囚禁金融和盜竊犯的監倉，數名犯人打鬥，有人在存放囚衣的倉庫縱火，無政治犯參與，又稱局勢已受控。

伊朗官媒發在監倉被破壞的照片。(美聯社)

伊朗官媒發在監倉被破壞的照片。(美聯社)

大批民眾在監獄外示威聲援

伊朗正因全國反政府示威浪潮陷入動盪，22歲庫爾德族女子阿米尼(Mahsa Amini)914日因違反頭巾令被道德警察逮捕，拘留期間昏迷，3日後死亡。阿米尼之死引發眾怒，各地爆發大規模示威，至今已踏入第5周，未有平息跡象。

今次事發的埃溫監獄關押數百名在示威中被捕的人，從「伊朗人權」在Twitter發布的片段可見，大批民眾聚集在監獄附近，高呼「獨裁者去死」等口號，有人焚燒車軚等雜物。「獨裁者去死」正是一個月來示威浪潮的主要反政府口號之一。有人權組織指，至今已造成逾230名示威者死亡，其中32人是18歲以下青少年。

據悉，埃溫監獄主要關押政治犯、記者及外國人等，人權組織多年來指控獄方對囚犯施以酷刑、無限期關押，又拒絕提供醫療服務等。持英國和伊朗雙重國籍、因顛覆政權等罪判監的扎加里曾在這監獄服刑。

美國務院發言人普賴斯(Ned Price)Twitter表示，「伊朗該對遭錯誤拘留的美國公民負起全部安全責任，他們應立即獲釋」，華府正「緊急」追蹤事件的相關報道。

民眾在監獄外示威，焚燒車軚等雜物。(互聯網) 圖為德黑蘭民眾9月上街示威，抗議阿米尼在拘留期間死亡。(資料圖片) 監獄不斷冒出濃煙。(互聯網) 囚犯在監倉縱火。(路透社) 監倉被燒毀。(美聯社)
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