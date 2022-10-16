伊朗政治犯監獄騷亂4死61傷 起火傳出槍聲爆炸聲 民眾示威喊「獨裁者去死」聲援(有片、更新)

1954更新：司法網站Mizan.news 周日報道，事件造成4名囚犯吸入過量濃煙死亡，另外61人受傷，其中10名囚犯須送院，4人情況嚴重。報道指，騷亂期間，有犯人企圖越獄，但失敗。

伊朗首都德黑蘭一座囚禁政治犯和示威者的監獄周六晚(15日)起火，並傳出多下槍聲和爆炸聲，最少9人受傷，期間大批民眾聚集在監獄外示威，並高喊「獨裁者去死」等口號，有人焚燒雜物。當局稱事件起因是囚犯打鬥，有人縱火，但不涉及政治犯，強調局勢已受控。

事發於德黑蘭北部的埃溫監獄(Evin Prison)，從Twitter流傳的片段可見，現場火光熊熊，部分建築燒通頂，冒出大量濃煙，又傳出多下槍聲、爆炸聲和警報聲。人權組織指，監獄內曾發生「武裝衝突」，通往監獄的道路一度封閉，並一度斷網。

伊朗國營傳媒引述司法部聲明指，在囚禁金融和盜竊犯的監倉，數名犯人打鬥，有人在存放囚衣的倉庫縱火，無政治犯參與，又稱局勢已受控。