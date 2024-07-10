伊朗機場驚傳可怕意外　維修技師遭波音客機引擎吸入當場慘死

伊朗機場傳出驚悚意外！當地時間3日，一名維修技師執行例行維護工作時，竟被吸入波音客機的引擎慘死。
一名技師靠近引擎時被吸入
意外發生在伊朗南部恰巴哈爾科納拉克機場，據當地媒體報導，一架波音737-500客機於早上7點15分提前抵達德黑蘭，並安全降落在恰巴哈爾科納拉克機場。按照標準做法，維修技師打開右側引擎進行測試檢查，引擎周圍也按要求設定了安全區域。
一名技師阿米里(Abolfazl Amiri)在完成工作後，突然想到他忘記了引擎上的一個工具，於是回到飛機去取，但當他靠近引擎時就被吸入，接著引擎冒出火光。
雖然消防隊獲報後立刻趕到現場撲滅火勢，但阿米里已當場死亡。
類似的意外不只發生一次
據悉這架波音客機是屬於伊朗國內航空瓦雷什航空（Varesh Airlines）所有，伊朗航空當局已下令對事故進行調查。
其實類似的意外不只發生一次。去年，德州聖安東尼奧市一名 27 歲的機場員工被吸入達美航空客機引擎後死亡。
今年5月，阿姆斯特丹史基浦機場一名男子被拉入荷航客機的引擎中身亡。據報導，在緊急服務人員趕到現場之前，乘客和機組人員目睹了這起悲慘的死亡事件。目擊者在接受荷蘭報紙《De Telegraaf》採訪時表示，當男子被吸入引擎時，發出了「地獄般的噪音」。調查後發現，該名男子是故意爬入引擎後死亡。
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