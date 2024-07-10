伊朗機場驚傳可怕意外　維修技師遭波音客機引擎吸入當場慘死

意外發生在伊朗南部恰巴哈爾科納拉克機場，據當地媒體報導，一架波音737-500客機於早上7點15分提前抵達德黑蘭，並安全降落在恰巴哈爾科納拉克機場。按照標準做法，維修技師打開右側引擎進行測試檢查，引擎周圍也按要求設定了安全區域。

一名技師靠近引擎時被吸入

意外發生在伊朗南部恰巴哈爾科納拉克機場，據當地媒體報導，一架波音737-500客機於早上7點15分提前抵達德黑蘭，並安全降落在恰巴哈爾科納拉克機場。按照標準做法，維修技師打開右側引擎進行測試檢查，引擎周圍也按要求設定了安全區域。

一名技師阿米里(Abolfazl Amiri)在完成工作後，突然想到他忘記了引擎上的一個工具，於是回到飛機去取，但當他靠近引擎時就被吸入，接著引擎冒出火光。

雖然消防隊獲報後立刻趕到現場撲滅火勢，但阿米里已當場死亡。