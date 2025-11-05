伊朗男子焚燒最高領袖卡梅內伊畫像 自拍上傳IG後死於槍擊 反對派指死因可疑(有片)

伊朗一名男子在網上發布焚燒最高領袖哈梅內伊畫像的影片後，被發現在車內死於槍擊。有民眾哀悼，在喪禮上高喊反政府口號，指男子死因有可疑，伊朗當局要為事件負責。

死者是居於伊朗西部羅瑞斯坦省(Lorestan)的薩拉克(Omid Sarlak)。傳媒報道，10月31日，薩拉克在IG發布在森林裡焚燒哈梅內伊畫像的影片，隨後在周末被發現離奇死亡。官媒伊朗通訊社(IRNA)引述警方表示，發現一名男子在車內死亡，疑用手槍自殺，手槍在他身邊。

國外反對派媒體「伊朗國際」和波斯語法達電台(Radio Farda)在社交平台發布的影片顯示，在薩拉克本月3日的葬禮上，數十名哀悼者高喊「他們殺了他」、「哈梅內伊去死」等口號。