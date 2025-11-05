伊朗男子焚燒最高領袖卡梅內伊畫像 自拍上傳IG後死於槍擊 反對派指死因可疑(有片)

伊朗一名男子在網上發布焚燒最高領袖哈梅內伊畫像的影片後，被發現在車內死於槍擊。有民眾哀悼，在喪禮上高喊反政府口號，指男子死因有可疑，伊朗當局要為事件負責。
死者是居於伊朗西部羅瑞斯坦省(Lorestan)的薩拉克(Omid Sarlak)。傳媒報道，10月31日，薩拉克在IG發布在森林裡焚燒哈梅內伊畫像的影片，隨後在周末被發現離奇死亡。官媒伊朗通訊社(IRNA)引述警方表示，發現一名男子在車內死亡，疑用手槍自殺，手槍在他身邊。
國外反對派媒體「伊朗國際」和波斯語法達電台(Radio Farda)在社交平台發布的影片顯示，在薩拉克本月3日的葬禮上，數十名哀悼者高喊「他們殺了他」、「哈梅內伊去死」等口號。
薩拉克生前曾拍攝一段影片，片中播放早年遭政變推翻的國王巴列維(Mohammad Reza Pahlavi)的聲音。報道指，這代表薩拉克對1979年伊斯蘭革命推翻的伊朗君主制抱持同情態度。
巴列維兒子芮沙‧巴列維(Reza Pahlavi)目前住在美國，他在社交媒體發文，讚揚薩拉克「挺身而出反對伊斯蘭共和國壓迫，並為伊朗自由獻出生命」。
伊朗半官方塔斯尼姆(Tasnim)通訊社本月3日駁斥薩拉克「因發表批評性言論被起訴，並以可疑方式遭謀殺」的說法，指出薩拉克並沒受到任何指控，他是頭部中槍，自殺身亡。
在伊朗反對派媒體發布的影片中，薩拉克父親痛哭流涕，指控「他們殺了我兒子」，但他隨後接受國營電視台訪問，呼籲民眾不要輕信社交媒體消息。
反對派指，在全國示威浪潮震撼伊朗政府3年後，在以色列與伊朗今年6月歷時12天的戰爭數個月後，伊朗當局正加強鎮壓人民。