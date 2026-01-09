伊朗示威傳至少45死全國斷網 特朗普：德黑蘭或付慘痛代價

伊朗民眾不滿生活成本飆升，反政府示威潮持續擴大蔓延全國多地，德黑蘭有民眾聚集。(影片截圖)

伊朗民眾不滿生活成本飆升，反政府示威潮持續擴大蔓延全國，有人權組織指至少45人喪命、數百人受傷，另有超過2000人被捕，監控全球上網情況的國際非政府組織網絡區塊表示，伊朗當局正實施全國網絡管制，互聯網服務中斷。美國總統特朗普再次就伊朗局勢發出警告，揚言如再有示威者死亡，美國將對伊朗進行「嚴厲打擊」，德黑蘭當局將會付出慘痛代價。

今次示威是由伊朗貨幣里亞爾匯價暴跌至歷史新低引發，導致德黑蘭商戶於去年12月28日罷巿抗議，及後示威潮迅速蔓延全國，對此，政府5日宣布，將向公民每月發放相當於約7美元（約54港元）的款項，冀能平息民憤；伊朗最高精神領袖哈梅內伊此前則表示，參與暴亂者須「被鎮壓」。

大批示威者響應前國王之子、流亡海外的巴列維呼籲，於當地星期四晚上街抗議，多個城鎮都有人高呼反政府，包括「獨裁者去死」或支持巴列維的口號，首都德黑蘭西北部的艾雅托拉卡沙尼大道部分路段擠滿人群與鳴笛支持的車輛。據報北部大不里士、東部聖城麥什赫德、歷史名城伊斯法罕也有示威活動。伊朗國營傳媒則指，全國各地局勢平靜。總統佩澤希齊揚較早時警告國內供應商，不要囤積貨品或哄抬物價。

有人權團體指控伊朗安全部隊對示威者開槍，死亡人數正持續攀升，挪威非政府組織「伊朗人權指安全部隊至少射殺45名抗議者，包括8名未成年人，另有數百人受傷、超過2000人被捕。