伊朗示威少女死亡事件　BBC文件稱曾遭革命衛隊性侵殺害

在2022年伊朗發生的反頭巾示威，其中一名16歲少女死亡事件。英國廣播公司（BBC）報道指，從他們獲得的秘密文件，相信少女莎卡拉米（Nika Shakarami）死前遭性侵及虐打。
在2022年伊朗大批女性因為艾米尼（Mahsa Amini）事件而引發示威，其中當時16歲的莎卡拉米是其中之一。少女在示威後失蹤，並於9日後在街頭發現其屍體，當時伊朗政府解釋稱莎卡拉米是自殺。然而BBC在獲得伊朗革命衛隊的秘密文件，指少女在死前曾遭衛隊成員猥褻，並對她作出包括毆打及腳踢，以及用警棍襲擊。
BBC表示，他們獲得的一份寫上「高度機密」的文件上，總結了莎卡拉米事件的調查，並有列出殺害少女的成員名字。報道指出，莎卡拉米被困在一架革命衛隊偽裝用的貨車上，遭一名壓在其身上的革命衛隊成員猥褻，而她當時因為被綑綁掙扎，而被人拳打腳踢。同時亦有成員因為不滿而用警棍向她襲擊。BBC指因為伊朗國內有很多虛假的官方文件，故花了數個月時間才證實文件的真偽。
根據伊朗當局指，莎卡拉米的死亡與示威事件無關，指她是因為自殺。然而根據調查，莎卡拉米是參加了9月20日的示威，並被拍到焚燒其頭巾，她亦有與其他人一樣呼叫「獨裁者去死」等的口號。而BBC指，她當時已經遭到革命衛隊的監視。報道指，革命衛隊的其中一個第12小隊指，因為少女的不尋常行為以及不斷打電話，相信莎卡拉米可能是示威的領袖。
少女被革命衛隊監視後拘捕
報道指，小隊的成員為確定少女的領袖身份，於是試圖接近，其後呼喚同伴協助拘捕，之後少女逃走。BBC又指，少女在當晚確實地致電朋友，表示遭到安全部隊人員追捕。少女之後被革命衛隊人員拘捕，並囚禁在一架沒有標記的冷凍貨車。報告提到當時車上有3名第12小組的成員Arash Kalhor、Sadegh Monjazy及Behrooz Sadeghy與少女在車斗之內，而小隊領袖就在司機位。小隊之後曾尋找一些地方安置少女，但因為其中一個警察營地已滿員，於是再前往另一個原本願意收容少女的扣留中心，但及後又拒絕。
小隊的隊長指，因為少女在車內持續對衛隊人員咒罵，因為擔心將她扣留在警署會鼓動到其他人而引發暴動。因此在取得總部的聯繫後，計劃將莎卡拉米送往監獄，而之後聽到車斗內傳來撞擊的聲音。而在車斗的3人供稱，少女在最初的扣留中心內吵鬧，於是其中一人用襪塞入少女的口，然後其中叫Sadegh Monjazy坐在她身上。另一名成員就指出，Sadegh Monjazy在車內曾用手伸入少女的褲內，並指他們之後開始失控。
因遭性侵而引發打鬥
雖然報道指Sadegh Monjazy伸手入少女的褲內，但又承認因為接觸到少女臂部而有性興奮。Sadegh Monjazy稱因此引發少女的激烈反抗，因此Sadegh Monjazy作出自衛。而小隊領袖停車後，已發現少女沒有生命跡象，並抹去少女臉上及頭部的血跡。而根據少女母親獲得的報告，證實少女錯多處遭到硬物襲擊。小隊領袖表示在事後他沒打算了解原因，而是想尋找處理方法，在尋求總部協助時，因為總部他們已有死亡事件，不想將死亡數字增至20，稱將少女屍體帶回基地不能解決問題，並着他將屍體「拋出街」，故之後將少女棄屍在一條公路下沒有人的小路上。
BBC又指，在報告的結論是因為性侵而引起有關的打鬥，並且有3支警棍及3支電槍曾經使用過，但無法確定致死的是哪樣武器。而事後伊朗政府的報告是稱少女從高樓墮下死亡。而莎卡拉米的母親指，她們根本無法確定登上大廈跳樓的少女是否莎卡拉米。 BBC又表示，他們之後透過伊朗的情報官員了解有關報告的真偽，並相信是有關伊朗示威事件的322頁報告內其中的一部份。因此BBC認為有關報告內容是真實。