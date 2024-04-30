伊朗示威少女死亡事件　BBC文件稱曾遭革命衛隊性侵殺害

在2022年伊朗發生的反頭巾示威，其中一名16歲少女死亡事件。英國廣播公司（BBC）報道指，從他們獲得的秘密文件，相信少女莎卡拉米（Nika Shakarami）死前遭性侵及虐打。 在2022年伊朗大批女性因為艾米尼（Mahsa Amini）事件而引發示威，其中當時16歲的莎卡拉米是其中之一。少女在示威後失蹤，並於9日後在街頭發現其屍體，當時伊朗政府解釋稱莎卡拉米是自殺。然而BBC在獲得伊朗革命衛隊的秘密文件，指少女在死前曾遭衛隊成員猥褻，並對她作出包括毆打及腳踢，以及用警棍襲擊。 BBC表示，他們獲得的一份寫上「高度機密」的文件上，總結了莎卡拉米事件的調查，並有列出殺害少女的成員名字。報道指出，莎卡拉米被困在一架革命衛隊偽裝用的貨車上，遭一名壓在其身上的革命衛隊成員猥褻，而她當時因為被綑綁掙扎，而被人拳打腳踢。同時亦有成員因為不滿而用警棍向她襲擊。BBC指因為伊朗國內有很多虛假的官方文件，故花了數個月時間才證實文件的真偽。

根據伊朗當局指，莎卡拉米的死亡與示威事件無關，指她是因為自殺。然而根據調查，莎卡拉米是參加了9月20日的示威，並被拍到焚燒其頭巾，她亦有與其他人一樣呼叫「獨裁者去死」等的口號。而BBC指，她當時已經遭到革命衛隊的監視。報道指，革命衛隊的其中一個第12小隊指，因為少女的不尋常行為以及不斷打電話，相信莎卡拉米可能是示威的領袖。 少女被革命衛隊監視後拘捕 報道指，小隊的成員為確定少女的領袖身份，於是試圖接近，其後呼喚同伴協助拘捕，之後少女逃走。BBC又指，少女在當晚確實地致電朋友，表示遭到安全部隊人員追捕。少女之後被革命衛隊人員拘捕，並囚禁在一架沒有標記的冷凍貨車。報告提到當時車上有3名第12小組的成員Arash Kalhor、Sadegh Monjazy及Behrooz Sadeghy與少女在車斗之內，而小隊領袖就在司機位。小隊之後曾尋找一些地方安置少女，但因為其中一個警察營地已滿員，於是再前往另一個原本願意收容少女的扣留中心，但及後又拒絕。 小隊的隊長指，因為少女在車內持續對衛隊人員咒罵，因為擔心將她扣留在警署會鼓動到其他人而引發暴動。因此在取得總部的聯繫後，計劃將莎卡拉米送往監獄，而之後聽到車斗內傳來撞擊的聲音。而在車斗的3人供稱，少女在最初的扣留中心內吵鬧，於是其中一人用襪塞入少女的口，然後其中叫Sadegh Monjazy坐在她身上。另一名成員就指出，Sadegh Monjazy在車內曾用手伸入少女的褲內，並指他們之後開始失控。