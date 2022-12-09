伊朗示威｜子彈卡陰道　衛報揭軍方鎮壓女示威者刻意攻擊性徵

伊朗一名22歲女子阿米尼(Amini)因佩戴頭巾不當，被道德警察扣留期間死亡，觸發全國連月反政府示威。有外國傳媒採訪當地醫護人士，揭露伊朗軍方採取的鎮壓手段非常「男女有別」。報道指，軍方故意射擊女性示威者性器官、胸部、臉，藉此削弱女性最在意的外觀作為羞辱手段。

英國《衛報》(The Guardian)獨家報道，記者採訪伊朗當地醫護人員，醫護人員表示，伊朗軍方採取的鎮壓手段非常「男女有別」，之所以會發現這個現象，是因為當女性被送來救治時，她們身上的傷口往往跟男性不同。伊朗軍方通常用散彈槍射擊女性的臉部、胸部、性器官，男性則是腿部、臀部、背部中彈。

女示威者：遭 10 名安全人員圍住掃射生殖器官和大腿

一名當地醫生認為，有關當局採取「差別攻擊」的原因是因為想要「針對女性」，摧毀這些女性的外表。根據另一名醫生指出，他曾治療一名年約20歲女示威者時，其生殖器官被2顆子彈射中，分別卡在尿道和陰道之間，因此感染風險很大。該名被攻擊的女示威者指控，當時她正在抗議現場，卻遭10名安全人員圍成一圈，向她的生殖器官和大腿掃射。

由於受訪的醫護人員害怕遭到當局報復，不願公布自己的真實姓名；其中有人沉痛表示，即使身為醫護人員，也很難消化他所目睹的壓力和痛苦，說：「她很有可能是我的女兒」。