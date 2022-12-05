伊朗示威｜官方未證實解散道德警察　外長質疑美國等製造混亂

伊朗22歲女子阿米尼(Amini)於9月因佩戴頭巾不當，被道德警察留期間死亡，引發全國大規模騷亂和抗議活動。有傳媒報道，示威者在社交網站宣布由今日起，發動一連三日罷工罷市，並會在首都德黑蘭一個廣場舉行集會，另有報道指，伊朗總檢察長蒙塔澤里宣布解散道德警察，負責道德警察的內政部未有證實有關消息，有官員表明，德黑蘭不會改變強制女性戴頭巾的政策。

有傳媒報道，伊朗總檢察長蒙塔澤里表示，當局已經廢除道德警察；國會和司法部門正審視有關婦女必須戴頭巾的法律條文。有傳媒指德黑蘭政府，為恢復社會秩序而「讓步」。

官員： 德黑蘭 不會改變強制女性戴頭巾政策

伊朗外長阿卜杜拉希揚(Hossein Amirabdollahian)沒有直接回應有關消息，只表示伊朗在民主及自由的框格下，一切都進展順利。他又指，美國及部分西方國家，尋求在伊朗製造混亂，迫使伊朗在恢復核協議的談判中讓步。伊朗一名議會代表與總統萊希及其他高層官員會面後指，政府與議會都堅持，實現穩定和應對騷亂的最佳方法是關注人民的需求，當中主要是經濟方面。有官員表明，德黑蘭不會改變強制女性戴頭巾的政策。

根據伊朗伊斯蘭共和國內政部安全委員會表示，伊朗最近的動亂造成至少200人死亡，國家、公共和私人組織遭受超過2億美元的損失。以挪威為總新的伊朗人權組織則指，至今伊朗國內的示威有448人死亡，當中包括60名兒童，還有約18,000被捕。