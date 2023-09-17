伊朗示威｜阿米尼逝世周年前夕傳其父被拘留　德克蘭等多地有抗議活動

記者彭巧蓁／綜合報道

引發伊朗頭巾之亂的當事人阿米尼（Mahsa Amini）逝世將滿一周年，卻在此時傳出伊朗當局拘留了阿米尼的父親，引發外界抨擊。

2022年9月，伊朗女子阿米尼被道德警察以未正確佩戴頭巾為由拘捕，16日她在拘留所疑似遭到刑求致死，各地紛紛發起示威抗議，程度之激烈最後演變成流血事件。如今伊朗記者和人權組織表示，伊朗當局在阿米尼去世一周年之際拘留了她的父親。

伊朗當局強烈否認

伊朗記者兼媒體「IranWire」創始人巴哈里（Maziar Bahari）告訴美國有線電視新聞網（CNN），阿米尼的父親阿姆賈德（Amjad）在女兒去世後的幾個月裏經常受到安全人員的傳喚；而在阿米尼逝世周年當天，阿姆賈德和他的兒子被當局拘留了三到四個小時，並警告他，如果他鼓勵人們參加阿米尼逝世周年紀念儀式，他將被驅逐到一個偏遠的村莊。

對此，伊朗當局強烈否認阿姆賈德被拘留的報道，官方媒體伊朗「伊斯蘭共和國通訊社」在 Telegram 上發帖稱這些報道是「虛假的」。