伊朗禁書《撒旦詩篇》作者遇襲 控方：頸遭刺3刀腹中4刀

因著作《撒旦詩篇》(The Satanic Verses)遭伊朗追殺三十多年的英國印度裔作家拉什迪(Salman Rushdie)，上周五在美國遇刺受傷，情況嚴重。施襲者翌日提堂否認企圖謀殺和襲擊罪名，檢方透露拉什迪傷勢，指其頸右前方遭刺3刀，腹部中4刀，右眼和胸部也遭刺傷，以及右大腿撕裂。報道較早時指，拉什迪一眼睛或失明，手臂神經和肝臟受損。

75歲的拉什迪在西方國家隱姓埋名近10年後才開始偶然在公開場合露面。他上周五在紐約出席一個講座談論藝術自由，豈料遭襲擊。目擊者稱，兇徒一衝上台便襲擊拉什迪，沒有說甚麼，嘉賓和觀眾合力制服兇徒後，在場一名州警將其拘捕。據悉，現場無特別保安，出席人士毋須接受安檢。有觀眾質疑拉什迪身份敏感，為何保安那麼鬆懈。拉什迪經過數小時手術後一度需插上呼吸機，至上周六其作家朋友透露，他已移除呼吸機，可以說話，還懂說笑。

拉什迪的著作《撒旦詩篇》受到關注，因被不少伊斯蘭教徒認為該書褻瀆伊斯蘭教先知穆罕默德，1988年出版後被伊朗等國家列為禁書。伊朗時任最高領袖霍梅尼於1989年更向拉什迪發出伊斯蘭教令，號召伊斯蘭教徒殺死他及參與該書出版的人士。《撒旦詩篇》日本版的翻釋者五十嵐一於1991年被刺死，案件至今仍是懸案。與政府有聯繫的伊朗組織亦懸紅數百萬美元殺拉什迪，控方暗示24歲施襲者馬塔爾(Hadi Matar)或因懸紅行兇。有指調查人員在馬塔爾的社交媒體發現，他同情什葉派極端主義和伊朗革命衛隊，而他持有假駕駛執照，執照上名字屬一名真主黨成員。馬塔爾在加州出生，最近搬往新澤西州，其父母為黎巴嫩移民。記者走訪他們黎巴嫩所住的村莊，該村插有獲伊朗支持的黎巴嫩武裝組織真主黨的旗幟，還有霍梅尼等伊朗領袖圖像，村長稱並不知馬塔爾和其父母是否與真主黨有關或支持該組織

《哈利波特》作者羅琳收死亡恐嚇

另方面，《哈利波特》英國作家羅琳在社交網Twitter發文撐拉什迪，「感到非常惡心，希望他沒有事」，豈料卻收到死亡恐嚇。有人在她的貼文回應稱，「毋須擔心，下一個是你(Don't worry you are next)。」羅琳其後再貼文稱，「多謝留言支持的人，警方已介入(早已介入其他恐嚇)。」據悉，有關留言者來自巴基斯坦卡拉奇，他還發表支持馬塔爾和伊朗的言論。