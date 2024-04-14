伊朗空襲以色列｜一文看清伊朗與以色列從盟友變死敵

伊朗精神領袖霍梅尼發起伊斯蘭革命(Islamic Revolution)推翻親西方的國王，並迅速與以色列「割席」，還變成世仇。霍梅尼認為以色列是美國的扯線公仔，扼殺了信奉伊斯蘭教巴勒斯坦人的權利，否認巴勒斯坦國的存在。他又定下Quds Day發動全球穆斯林集會抗議「篡位」的以色列，Quds是耶路撒冷的阿拉伯名字。

以色列派承包商和軍事顧問到伊朗，也購買伊朗石油。兩國甚至達成聯合武器發展項目協議，還要遮遮掩掩，擔心觸怒伊朗的阿拉伯世界盟友。

伊朗破天荒直接攻擊以色列本土，以報復以色列本月初空襲伊朗駐敘利亞領事館，造成十多人死亡，包括兩名伊朗革命衛隊高層成員。這對多年死敵其實最初是盟友，卻變演成伊朗誓言要令以色列「從地球上消失」。

伊朗對以色列的敵對行為主要在言語上，常公開稱以色列是「小撒旦」，「大撒旦」是美國。人口以伊斯蘭什葉派教徒為主的伊朗也不時威脅摧毀以色列，以拯救伊斯蘭教聖地，例如位於耶路撒冷聖殿山的阿克薩清真寺，藉此塑造成支持巴勒斯坦人抗爭的主要支持者，以贏取以遜尼派教徒居多的伊斯蘭世界好感。不過，在1980年，霍梅尼政權因要擊退伊拉克前領袖薩達姆的入侵，曾向以色列購入武器。

1993年：

第一次巴勒斯坦大起義結束後，伊朗與黎巴嫩真主黨組織包庇冒起激進組織哈馬斯的戰士，並教導哈馬斯成員製造和使用自殺式炸彈。於2000代早期的第二次巴勒斯坦大起義，哈馬斯以伊朗所教的炸彈技術襲擊以色列造成嚴重傷亡。

伊朗也拉攏美國的敵人，包括敘利亞領袖阿薩德和也門胡塞武裝。以色列起初並不視伊朗為戰略威脅，直至1990年代。獲諾貝爾和平獎的以色列前總理拉賓曾稱伊朗為以色列「好友」，但數年後他改變看法，形容霍梅尼領導一個「黑暗、殺人政權」。