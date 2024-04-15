伊朗空襲以色列｜全世界促以色列勿報復伊朗

伊朗空襲以色列令中東局勢升溫，以色列總理內塔尼亞胡就哈馬斯突襲成立的戰時內閣周日開會並未有最終決定。以國官員透露，與會者就如何及何時回應伊朗激烈爭論，惟戰時內閣仍決意作出回應，周一繼續討論反擊伊朗的時間和規模。聯合國安理會周日召開緊急會議，中國等代表均促請各方冷靜克制，避免緊張局勢進一步升級。西方國家除了譴責伊朗外，還呼籲以色列「大事化小」，不要採取軍事行動報復。連南非、肯尼亞等非洲國家也敦促各方克制。國際社會並不想中東爆發大戰。

以色列戰時內閣周日的會議持續1小時，主要成員甘茨會後稱以色列將「以適合我們的方式、在合適時間，讓伊朗付出代價」。不過，總統赫爾佐格向美國有線新聞網絡(CNN)稱，在伊朗襲擊後，以色列不尋求戰爭，「在此情況下需要平衡」。另有以官員向美國表明無意令局勢大為升級。CNN又指，兩名以國官員透露，除了可能的軍事回應，戰時內閣也討論了以外交途徑進一步在國際舞台上孤立伊朗。另外，甘茨主張速戰速決，認為以方回應愈慢愈難獲國際支持。

伊朗空襲以色列｜以國考慮襲擊伊朗設施避免傷亡

CNN稱，以色列政府認知到目前獲國際社會和盟友支持，但也不能容許「放過」伊朗首次襲擊以國本土的行為。一名以國官員稱，在軍事選項上，戰時內閣考慮襲擊伊朗一個設施，但同時避免造成傷亡，作為以國的表態。有分析認為，因美國不願捲入伊、以兩國衝突等因素，以國或推遲對伊朗的反擊，但也很難「忍氣吞聲」，或採取有限報復措施。

外界也盡力為局勢降溫，指伊朗空襲前已知會美國等國家，也提及攻擊範圍避開了人口聚集地區，只是報復涉伊朗駐敘利亞領事館受襲的相關單位。伊朗政治研究員赫迪韋向新華社說，伊朗有意避開大城市目標，主要針對的是位於內蓋夫沙漠，還有以色列佔領的敘利亞戈蘭高地這些相對偏遠地區的軍事目標。這種有限度的打擊旨在恢復伊朗的威懾力，並防止過度激怒以色列。