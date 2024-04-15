伊朗空襲以色列｜料會報復伊朗 以色列民眾不害怕：我們有最強防衛系統

伊朗空襲以色列引起國際社會擔心以方報復將導致中東局勢升級，美、英等西方國家均呼籲以色列克制不要報復。在以色列，民眾認為以方應該會反擊，但他們不害怕因以色列有最加的防衛系統。

伊朗逾300無人機和導彈周六深夜射向以色列，以方稱99%遭攔截，無造成嚴重傷亡。以色列街上周日回復正常，大家都觀望以色列的回應。在耶路撒冷，54歲的Ariel向英國廣播公司(BBC)記者說，「以色列強大之處是我們有防禦盾、防空系統阻擋威脅。伊朗的攻擊屬預料之內……以色列很可能回應。我希望(以巴)戰爭不會擴大。」