熱門搜尋:
金像獎2024 消委會 DSE 2024 台灣花蓮地震 機票優惠 垃圾徵費 Blue Coast 八達通全國通 LOONG 9 23條立法 泰峯 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-04-15 18:56:59

伊朗空襲以色列｜料會報復伊朗 以色列民眾不害怕：我們有最強防衛系統

分享：
以色列

伊朗空襲以色列｜經過一夜空襲後，以色列市面周日回復正常。(路透社)

伊朗空襲以色列引起國際社會擔心以方報復將導致中東局勢升級，美、英等西方國家均呼籲以色列克制不要報復。在以色列，民眾認為以方應該會反擊，但他們不害怕因以色列有最加的防衛系統。

伊朗逾300無人機和導彈周六深夜射向以色列，以方稱99%遭攔截，無造成嚴重傷亡。以色列街上周日回復正常，大家都觀望以色列的回應。在耶路撒冷，54歲的Ariel向英國廣播公司(BBC)記者說，「以色列強大之處是我們有防禦盾、防空系統阻擋威脅。伊朗的攻擊屬預料之內……以色列很可能回應。我希望(以巴)戰爭不會擴大。」

以色列 以色列 以色列 伊朗 以色列 以色列

伊朗空襲以色列｜「這是一個可怕的晚上」

伊朗駐敘利亞領事館約兩周前遭空襲，兩名革命衛隊高層成員遇難後，德黑蘭政府一直揚言要報復以色列。44歲的Einat說，「我們早知伊朗會發動攻擊……大家有點緊張，但我們有犀利的防禦盾，惟不希望以方的回應導致情況惡化。」41歲的Moran表示，「這是一個可怕的晚上，孩子們害怕到徹夜睡不著，走到我們床上一起睡。我們國家有全世界最強勁的軍隊，相信不會有事。我希望以色列能反擊，但知道不可能因為美國(阻止)。」西方國家認為，伊朗的空襲並無造成以色列嚴重損傷，希望以方能大事化小，不要採取報復行動。荷蘭周日呼籲國民不要前往以色列。

Ad Block
智慧城市指數2024｜歐洲城市排第1!香港排第幾？（am730製圖） 智慧城市指數2024｜香港排20（am730製圖） 智慧城市指數2024｜上海排19（am730製圖） 智慧城市指數2024｜阿姆斯特丹排18（am730製圖） 智慧城市指數2024｜首爾排17（am730製圖） 智慧城市指數2024｜台北排16（am730製圖） 智慧城市指數2024｜布拉格排15（am730製圖） 智慧城市指數2024｜漢堡排14（am730製圖） 智慧城市指數2024｜北京排13（am730製圖） 智慧城市指數2024｜杜拜排12（am730製圖） 智慧城市指數2024｜斯德哥爾摩排11（am730製圖） 智慧城市指數2024｜阿布扎比排10（am730製圖） 智慧城市指數2024｜赫爾辛基排第9（am730製圖） 智慧城市指數2024｜倫敦排第8（am730製圖） 智慧城市指數2024｜洛桑排第7（am730製圖） 智慧城市指數2024｜哥本哈根排第6（am730製圖） 智慧城市指數2024｜新加坡排第5（am730製圖） 智慧城市指數2024｜日內瓦排第4（am730製圖） 智慧城市指數2024｜坎培拉排第3（am730製圖） 智慧城市指數2024｜奧斯陸排第2（am730製圖） 智慧城市指數2024｜蘇黎世排第1（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受