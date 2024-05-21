伊朗總統墜機身亡｜伊朗官媒首公布事故原因　專家提及事故中Bell 212直升機零件問題

伊朗官媒《伊斯蘭共和國通訊社》報道，涉事直升機因技術故障導致的直升機墜毀，同時根據現場畫面，推測直升機是在濃霧的惡劣天氣中，失去控制而撞山。報道指，直升機完全燒毀，部分遺體被燒得面目全非，無法識別身分。伊朗武裝部隊總參謀長巴蓋里已指派一個高級代表團，並抵達直升機墜毀現場調查事故。

有專家指天氣及伊朗近年受制裁難取 零件是事故原因

出事直升機型號為美製貝爾式212直升機(Bell 212)，《CNN》較早前引述美國軍事專家、退役空軍上校Cedric Leighton表示，這款型號早於1960年代尾開始研製。這款直升機1968年進行首飛，內部可搭乘14名乘客與1名駕駛， 1971年面世，最早在1976年沙阿執政尾聲時期，以民航機名義引進伊朗。德黑蘭政府近年因遭受國際制裁，他天氣與難以取得零件的問題是造成事件的原因。

英國天空新聞(Sky News)則引述直升機專家兼前機師Paul Beaver報道，有專家形容此機型可靠、可信賴，是一種用可於石油鑽井平台的民用直升機，也有軍用版本。它是世上使用最廣泛的直升機之一。他認為天氣是導致直升機出事的其中原因，包括雲層、大霧和低溫。