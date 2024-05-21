伊朗總統墜機身亡｜多國領袖致哀萊希　習近平：失去一位好朋友

伊朗總統萊希(Ebrahim Raisi)在直升機墜毀事故中身亡，多國領袖致哀。國家主席習近平形容萊希不幸遇難是伊朗人民的巨大損失，也使中國人民失去了一位好朋友。俄羅斯總統普京表示，視對方為可靠的伙伴，萊希對發展俄伊關係做出非常重要的貢獻。北韓最高領袖金正恩形容萊希是傑出的政治家和北韓人民的親密朋友。 習近平向伊朗第一副總統穆赫貝爾致唁電，向穆赫貝爾、萊希親屬及伊朗政府和人民表示誠摯慰問。習近平對萊希在直升機事故中身亡，表示深切哀悼，習近平指出，萊希就任以來，為維護伊朗安全穩定，促進國家發展繁榮作出重要貢獻，也為鞏固和發展中伊全面戰略伙伴關係作出積極努力，他的不幸遇難是伊朗人民的巨大損失，也使中國人民失去了一位好朋友。中國政府和中國人民十分珍視中伊傳統友誼，相信在雙方的共同努力下，中伊全面戰略伙伴關係一定會不斷鞏固和發展。外交部發言人汪文斌說，中方也對伊朗外長阿卜杜拉希揚不幸遇難深表哀悼，中方願繼續向伊方提供一切必要支持和協助。支持伊朗政府和人民維護獨立穩定和發展。





普京：視對方為可靠的伙伴 金正恩：是親密朋友 普京與伊朗臨時總統穆赫貝爾通話，對總統萊希墜機身亡表示哀悼，他形容，萊希是傑出的政治家，萊希離世是無法挽回的損失。普京強調非常了解萊希，視對方為可靠的伙伴，並指萊希對發展俄伊關係做出非常重要的貢獻。俄羅斯聯邦安全會議秘書、前國防部長紹伊古，向伊朗拍發唁電，指俄方準備協助德黑蘭當局確定直升機失事的原因。 美國國務院就伊朗總統萊希等官員在直升機事故中遇難致哀。國務院在聲明中又指出，在伊朗選出新總統之際，美國重申支持伊朗人民及他們爭取人權及基本自由的鬥爭。美國國防部長奧斯汀亦發聲明，表示將繼續關注這宗不幸的直升機墜毀事故，但美方不知道事故原因，亦與事故無關，又指看不到事故會帶來任何更廣泛的區域安全影響。 金正恩向伊朗發唁電，對萊希在故中死亡表示深切哀悼。金正恩指，萊希為伊朗人民維護國家主權、發展利益及伊斯蘭革命成果作出巨大貢獻，是傑出的政治家和北韓人民的親密朋友，他的離世對伊朗和嚮往自主正義的世界人民而言，都是巨大的損失。