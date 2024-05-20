伊朗總統墜機身亡｜萊希2021年上台對西方強硬 被外媒形容「德黑蘭屠夫」

伊朗總統萊希(Ebrahim Raisi)周日所乘直升機墜毀，經徹夜搜救今日最終證實不幸身亡。63歲的萊希2021年當選總統，對西方強硬，與伊朗最高精神領袖哈梅內伊關係密切，更被視為哈梅內伊接班人。萊希任司法部高職時主張處決政治犯，人權組織估計多達5,000人死亡，西方傳媒稱他為「德黑蘭屠夫」。
英國《每日郵報》稱，萊希就讀神學院時，於1979年伊朗革命期間曾上街抗議西方支持的君主。他與宗教領袖的密切聯繫，讓他成為司法部受信任的人物，年僅25歲便成為副檢察長，繼而扶搖直上，於2019年成為司法部長，並獲「德黑蘭屠夫」之名。報道指，任副檢察長和檢察首長時，萊希支持「死亡委員會」，於1988年由4名法官重新審理政治犯。數千名囚犯遭處決並棄於亂葬崗。確實遭處死的人數未明，有人權組織估計約5,000人。
伊朗總統墜機身亡｜壓倒性勝出大選 惟投票選民少於整體一半
萊希一直忠於伊朗政權和前最高精神領袖霍梅尼，並於1980年代與時任總統哈梅內伊展開密切關係；霍梅尼1989年逝世後，哈梅內伊接替成為最高精神領袖，外界認為他一手鋪排萊希於2021年當選總統。惟伊朗2021年大選備受爭議，萊希雖取得壓倒性勝利，但全體選民少於半數出來投票，因許多較溫和的候選人被阻止參選。萊希當選後，其強硬姿態更明顯，於2022年下令收緊婦女戴頭巾和貞潔的法例執行。之後發生令國際社會關注的「頭巾示威」浪潮，22歲女子阿米尼因所戴頭巾方式不符規定被拘留，並於3天後死亡，觸發全國示威。
伊朗總統墜機身亡｜全國哀悼5天 突然身故勢觸發權力鬥爭
總統突然身故，伊朗政府周一會召開緊急會議。最高精神領袖哈梅內伊周一宣布由第一副總統穆赫貝爾出任臨時總統，為期最多50天，並且全國哀悼5天。因根據伊朗憲法，萊希死亡後須於50天內舉行總統選舉。有分析認為，萊希的死亡勢必觸發一場權力鬥爭，不少有野心的候選人爭奪他留下的權力。伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫成為接替萊希候選人之一，他曾於2005年初期角逐總統選舉，其後宣布退選。另方面，伊朗一直力挺去年10月7日突襲以色列的巴勒斯坦武裝組織哈馬斯，該組織就其死訊致以深切哀悼。