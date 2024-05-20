伊朗總統墜機身亡｜萊希2021年上台對西方強硬 被外媒形容「德黑蘭屠夫」

伊朗總統萊希(Ebrahim Raisi)周日所乘直升機墜毀，經徹夜搜救今日最終證實不幸身亡。63歲的萊希2021年當選總統，對西方強硬，與伊朗最高精神領袖哈梅內伊關係密切，更被視為哈梅內伊接班人。萊希任司法部高職時主張處決政治犯，人權組織估計多達5,000人死亡，西方傳媒稱他為「德黑蘭屠夫」。

英國《每日郵報》稱，萊希就讀神學院時，於1979年伊朗革命期間曾上街抗議西方支持的君主。他與宗教領袖的密切聯繫，讓他成為司法部受信任的人物，年僅25歲便成為副檢察長，繼而扶搖直上，於2019年成為司法部長，並獲「德黑蘭屠夫」之名。報道指，任副檢察長和檢察首長時，萊希支持「死亡委員會」，於1988年由4名法官重新審理政治犯。數千名囚犯遭處決並棄於亂葬崗。確實遭處死的人數未明，有人權組織估計約5,000人。