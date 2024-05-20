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國際
2024-05-20 12:30:00

伊朗總統萊希墜機身亡　內閣承諾國家治理不受干擾(持續更新)

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伊朗總統萊希直升機出事地點獲確認，無人機疑發現殘骸熱源。(資料圖片)

伊朗總統萊希直升機出事地點獲確認，無人機疑發現殘骸熱源。(資料圖片)

【14:50更新】伊朗國家電視台發布消息，政府內閣就萊希等人在直升機事故中遇難事件，發表聲明。聲明中，政府內閣對萊希、外長阿卜杜拉希揚等人罹難，表示哀悼，向國家及人民保證，將繼續萊希的前進道路，國家的治理不會受到干擾。

【12:28更新】伊朗副總統Mohsen Mansouri於社交平台X確認萊希墬機身亡。

【12:05更新】《路透社》(Reuters)報導，一名伊朗官員透露，直升機體完全燒毀，「不幸的是，所有機上官員恐怕已經死亡」。官方尚未證實萊希已經死亡。

【11:08更新】伊朗國家新聞頻道 IRINN 和半官方通訊社 Mehr News 報道，直升機墜毀現場無人生還。機上連同萊希及外長阿卜杜拉希揚載有9人。網上有影片顯示，救援人員已抵達伊朗總統萊西的墜機現場。

搜救人員觀察直升機墜毀地點。(X) 伊朗傳媒公布相片顯示，直升機殘骸位置。(X) 墜機現場。(伊朗學生通訊社)

【11:00更新】伊朗傳媒公布相片，顯示直升機硬著陸地點。另外，救援人員以無人機觀察直升機墜毀位置，顯示直升機完全摧毀，未見有生還者，救援人員直言指情況不樂觀。紅新月會拍攝並由官方媒體 FARS 通訊社轉載的無人機殘骸畫面顯示，墜機地點位於樹木繁茂的陡峭山坡上，除了藍白相間的機尾外，直升機幾乎沒有剩下任何殘骸。

【10:30更新】伊朗總統萊希(Ebrahim Raisi)以及外長阿卜杜拉希揚(Hossein Amirabdollahian)等官員乘坐的直升機，周日(19)在接壤阿塞拜疆的城市焦勒法(Jolfa)附近「硬著陸」，搜救行動受惡劣天氣及大霧影響。伊朗官員透露，土耳其無人機發現了一個熱源訊號，可能是肇事直升機，已與伊朗當局分享座標。革命衞隊證實，已確認直升機出事位置，救援人員正前往現場。

《阿納多盧通訊社》(Anadolu Agency)報道，土耳其無人機「Bayraktar Akinci」發現疑似載有伊朗總統的直升機殘骸的熱源，並將坐標分享給伊朗當局。(X) 《阿納多盧通訊社》(Anadolu Agency)報道，土耳其無人機「Bayraktar Akinci」發現疑似載有伊朗總統的直升機殘骸的熱源，並將坐標分享給伊朗當局。(X)

伊朗副總統：情況可能並非很嚴重

副總統曼蘇里(Mohsen Mansouri)表示，當局已與總統直升機的一名乘客，以及一名機組人員取得聯繫，顯示機上人員可能生還，情況可能並非很嚴重。土耳其《阿納多盧通訊社》(Anadolu Agency)報道，土耳其無人機「Bayraktar Akinci」發現疑似載有伊朗總統的直升機殘骸的熱源，並將坐標分享給伊朗當局。伊朗官方通訊社援引搜救現場消息稱，萊希所乘直升機發生事故的確切地理坐標已經通過空中監測確定，該地區名爲Tifil，目前救援隊正在前往該區域。有關消息未獲官方確認。

伊朗總參謀長Mohammad Bagheri下令，動用軍隊和警衛人員的所有資源搜救。國家電視台報道，出事直升機範圍確定，指透過直升機發出的信號和生還者的手機訊號，確定出事地點半徑2公里範圍。伊斯蘭革命衛隊負責人指，部隊成員正在前往該地點的路上。

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