伊朗總統萊希墜機身亡　內閣承諾國家治理不受干擾(持續更新)

【14:50更新】伊朗國家電視台發布消息，政府內閣就萊希等人在直升機事故中遇難事件，發表聲明。聲明中，政府內閣對萊希、外長阿卜杜拉希揚等人罹難，表示哀悼，向國家及人民保證，將繼續萊希的前進道路，國家的治理不會受到干擾。

【12:28更新】伊朗副總統Mohsen Mansouri於社交平台X確認萊希墬機身亡。

【12:05更新】《路透社》(Reuters)報導，一名伊朗官員透露，直升機體完全燒毀，「不幸的是，所有機上官員恐怕已經死亡」。官方尚未證實萊希已經死亡。

【11:08更新】伊朗國家新聞頻道 IRINN 和半官方通訊社 Mehr News 報道，直升機墜毀現場無人生還。機上連同萊希及外長阿卜杜拉希揚載有9人。網上有影片顯示，救援人員已抵達伊朗總統萊西的墜機現場。