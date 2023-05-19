伊朗處決3名反政府示威者　被指涉及射殺警員

伊朗在去年因為一名少女阿米尼（Mahsa Amini）遇害事件引發全國大型示威，並拘捕了多人，當中已有至少4名示威者被判死刑處決。周五（19日）3名分別30至37歲的男子Majid Kazemi、Saleh Mirhashemi及Saeed Yaqoubi被指在去年11月16日，在伊斯法罕2名準軍事部隊巴斯基的成員及1名警員被槍殺案有關。

伊朗處決了3名與去年全國反政府示威有關的示威者，他們被指在去年11月在伊斯法罕3名安保人員被槍殺案有關，不過國際特赦組織指，他們受到不公平的審訊及酷刑對待。

人權組織指被迫認罪

國際特赦組織就指，他們是被迫失蹤，而且受到酷刑對待以作出認罪的作供。他們指，當中Majid Kazemi被倒吊，以及向他展示其兄弟受酷刑的片段，並威脅將他的兄弟處決。一段來自監獄的錄音，Majid Kazemi表示：「我向神發誓，我是無辜的。我沒有任何的武器，他們（安全部隊）不斷打我，要我說這些武器是我的。我向他們說，我會說他們想我說的事，只求他們放過我家人。」

3人被伊朗法院在1月以「敵視神」的罪名，經過4日的聆訊，就將3人判處死刑，而伊朗的最高法院在上周駁回了3人的上訴。國際特赦組織中東地區的代表周三發表聲明：「以死刑處決這些人，是對勇敢的示威者作出的公然報復行為，因為他們在過去7個月，堅定地為伊朗人民爭取權利。」