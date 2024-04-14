伊朗襲以色列｜最少9國家捲入 以軍︰伊朗逾300無人機及導彈99%被擊落(有片)

伊朗周六晚史無前例攻擊以色列本土，令中東局勢急速升級。最少9個國家捲入今次軍事危機，導彈和無人機從伊朗、伊拉克、敘利亞和也門射向以色列；除了以色列啟動防空系統保護領土，美國、英國、法國和約旦也加入攔截。以軍周日表示，伊朗發射超過300架無人機和導彈，當中99%遭擊落，包括170架無人機和30枚巡航導彈均未進入以色列領土，110枚彈道導彈則有少數進入以色列。

伊朗襲以色列｜美軍攔截了數十導彈和無人機

伊朗與以色列的最近距離約1,000公里，經過伊拉克、敘利亞和約旦領空。伊拉克安全部門消息人士向路透社稱，看見發射物飛越伊拉克向以色列飛行。美國國防部表示，美軍攔截了數十導彈和無人機，它們從伊朗、伊拉克、敘利亞和也門發射。伊朗支持的黎巴嫩真主黨則稱，向以軍於戈蘭高地的哨站發射火箭炮。美軍未有透露攔截詳情，而英國則派戰機升空飛越伊拉克和敘利亞，但未有進入以色列領空。英國首相辛偉誠周日確認英國戰機擊落「一些」伊朗無人機。約旦表示，為了保護國民，截擊進入約旦領空的飛行物體。法國也有協助空中巡邏，但未清楚有否擊落無人機或導彈。