伊朗軍官蘇萊曼尼被殺4周年 紀念儀式爆炸近百死

伊朗東南部城市克爾曼周三(3日)發生連環爆炸，造成95人死亡，211人受傷，事發時當地正舉行活動，悼念4年前在伊拉克被美軍擊殺的革命衛隊指揮官蘇萊曼尼，伊朗官方指事件是恐怖襲擊，宣布今日(4日)為全國哀悼日，暫時未有組織承認責任。官方傳媒引述消息報道，爆炸品是放在兩個旅行袋中，使用遙控裝置引爆。
兩炸彈放旅行袋遙控引爆 暫未有組織認責
兩次爆炸都是在通往蘇萊曼尼陵墓的路上發生，內政部長瓦希迪指首枚炸彈在下午3時爆炸，約20分鐘後再有爆炸，第二次爆炸導致較多人死傷，大量民眾躺在地上，由於事發時多人聚集，救援工作受阻，部分傷者是在逃生時受傷。
哈梅內伊：將嚴厲回應
伊朗最高精神領袖哈梅內伊指，襲擊是邪惡及犯罪的敵人所為，誓言伊朗會作出嚴厲回應。總統萊希譴責襲擊，強調安全部門很快會查明涉事者身份並作出懲處。
美國：與以色列沒參與其中
俄羅斯總統普京向哈梅內伊及萊希表達慰問，指殺害平民的行徑殘忍和冷酷，並令人震驚，俄方譴責一切形式的恐怖主義。聯合國秘書長古特雷斯及土耳其總統埃爾多安都譴責襲擊，古特雷斯呼籲將兇徒繩之於法。美國國務院就指，美國沒有以任何方式參與這次襲擊，又認為沒有理由相信以色列參與其中。
2020年1月3日，美國時任總統特朗普下令出動無人機，在伊拉克首都巴格達國際機場擊殺蘇萊曼尼，蘇萊曼尼直接聽命於伊朗最高領袖哈梅內伊，被美國指控積極策劃襲擊在伊拉克和區內的美國外交和軍事人員。