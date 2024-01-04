伊朗軍官蘇萊曼尼被殺4周年 紀念儀式爆炸近百死

伊朗東南部城市克爾曼周三(3日)發生連環爆炸，造成95人死亡，211人受傷，事發時當地正舉行活動，悼念4年前在伊拉克被美軍擊殺的革命衛隊指揮官蘇萊曼尼，伊朗官方指事件是恐怖襲擊。(美聯社)

伊朗東南部城市克爾曼周三(3日)發生連環爆炸，造成95人死亡，211人受傷，事發時當地正舉行活動，悼念4年前在伊拉克被美軍擊殺的革命衛隊指揮官蘇萊曼尼，伊朗官方指事件是恐怖襲擊，宣布今日(4日)為全國哀悼日，暫時未有組織承認責任。官方傳媒引述消息報道，爆炸品是放在兩個旅行袋中，使用遙控裝置引爆。

兩炸彈放旅行袋遙控引爆 暫未有組織認責

兩次爆炸都是在通往蘇萊曼尼陵墓的路上發生，內政部長瓦希迪指首枚炸彈在下午3時爆炸，約20分鐘後再有爆炸，第二次爆炸導致較多人死傷，大量民眾躺在地上，由於事發時多人聚集，救援工作受阻，部分傷者是在逃生時受傷。