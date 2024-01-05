伊朗連環爆炸84死 伊斯蘭國承認責任(更新)

【1月5日更新】伊朗南部克爾曼市連環爆炸案，當局已將爆炸案的死亡人數修訂為84人，逾280人受傷，屬遜尼派的極端組織伊斯蘭國宣稱是他們發動襲擊，指他們兩名成員星期三在參加悼念革命衛隊指揮官蘇萊曼尼遇害四周年活動的人群中引爆了炸彈背心。聲明又貶低被伊斯蘭國視為異端，在伊朗屬於大多數的什葉派。 蘇萊曼尼生前的主要工作包括打擊伊斯蘭國及加強伊朗的地區影響力，伊斯蘭國曾對他被擊殺表示歡迎。

克爾曼周三(3日)發生連環爆炸，事發時當地正舉行活動，悼念4年前在伊拉克被美軍擊殺的革命衛隊指揮官蘇萊曼尼，伊朗官方指事件是恐怖襲擊，宣布周四為全國哀悼日。官方傳媒引述消息報道，爆炸品是放在兩個旅行袋中，使用遙控裝置引爆。

兩炸彈放旅行袋遙控引爆 暫未有組織認責 兩次爆炸都是在通往蘇萊曼尼陵墓的路上發生，內政部長瓦希迪指首枚炸彈在下午3時爆炸，約20分鐘後再有爆炸，第二次爆炸導致較多人死傷，大量民眾躺在地上，由於事發時多人聚集，救援工作受阻，部分傷者是在逃生時受傷。 哈梅內伊：將嚴厲回應 伊朗最高精神領袖哈梅內伊指，襲擊是邪惡及犯罪的敵人所為，誓言伊朗會作出嚴厲回應。總統萊希譴責襲擊，強調安全部門很快會查明涉事者身份並作出懲處。