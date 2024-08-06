伊朗靠攏俄羅斯？兩國會見稱將擴大兩國戰略夥伴關係

據路透社6日轉述伊朗官媒報道，俄羅斯聯邦安全會議秘書蕭依古（Sergei Shoigu）會見了伊朗總統和高級安全官員，伊朗正在考慮如何對哈瑪斯領導人遇刺事件做出反應。

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）5日告訴俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的一位高級盟友，德黑蘭決心擴大與「戰略夥伴俄羅斯」的關係。

俄羅斯譴責殺害事件

據伊朗官媒報道，裴澤斯基安在會面時對蕭依古表示，「俄羅斯是在困難時期與伊朗站在一起的國家之一。」

裴澤斯基安說，伊朗和俄羅斯「在促進多極世界方面」的共同立場「必將帶來更大的全球安全與和平」。

俄羅斯對哈瑪斯領導人哈尼雅（Ismail Haniyeh）上週在伊朗遭殺害事件予以譴責，並呼籲各方避免採取可能使中東陷入更廣泛地區戰爭的手段。

據報道，佩澤什基安在與蕭依古會面時還進一步表示，以色列在加沙的「犯罪行為」以及暗殺哈尼雅「是違反所有國際法律法規的明顯例證」。

雖然普丁尚未公開對最近中東緊張局勢升級發表評論，但俄羅斯高級官員表示，殺害哈尼雅的幕後黑手正試圖破壞中東和平的任何希望並讓美國捲入軍事行動。