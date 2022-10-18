伊朗頭巾示威｜伊朗攀石運動員無戴頭巾 傳回國後送往監獄

伊朗女子阿米尼無戴頭巾被捕猝死事件引發全國示威浪潮，伊朗33歲攀石運動員里卡比(Elnaz Rekabi)周日於南韓首爾比賽時，沒有戴頭巾遮蓋頭髮上陣，違反伊朗戴頭巾規定，被指是響應近日祖國的反頭巾示威。她的舉動獲反伊朗衣著規定的人士讚許，惟其回國後的安危獲外界關注，昨日傳出她失聯，之後伊朗大使館稱她今早已啟程回國。有報道指，里卡比回國後將被直接送往監獄。

發文稱「不小心跌了頭巾」

不過，里卡比今日在社交網Instagram的帖文疑似為事件道歉，稱比賽時「不小心跌了頭巾」，意指並非拒戴，她又說與團隊正於回國途中，強調這是按原定計劃，她並為引起各界擔心道歉。由伊朗記者成立的IranWire聲稱，里卡比回國後將從機場直接送往位於首都德黑蘭、關押政治犯的埃溫監獄(Evin prison)。當地傳媒則指，里卡比一名同為攀石運動員的兄弟昨遭傳召並遭拘捕。伊朗當局否認拘捕她。英國廣播公司波斯語頻道(BBC Persian)昨稱，里卡比的護照和手機被充公，她稱與一名伊朗官員一起後，家人和朋友與她失去聯絡。報道又指，她原定明天才回國。

消息人士稱，里卡比約1個月前已決定不戴頭巾作賽，她也沒有尋求庇護，因丈夫在伊朗，比賽後會回國，「她常常都做出這樣大膽的決定」。22歲的阿米尼(Mahsa Amini)於上月16日因沒有戴頭巾遭道德警察拘捕，在扣押期間死亡，觸發伊朗婦女上街示威，其後學生和石油工人等大眾也加入，蔓延至逾100個城市，示威已邁入第5個星期。