伊朗駐華大使：伊朗可成香港連接中西亞「門戶」 歡迎李家超到訪

伊朗駐華大使巴赫蒂亞爾（Mohsen Bakhtiar）上月訪港，期間與外交部駐港特派員公署特派員崔建春會面，伊方表明高度重視發展伊中關係，堅定支持「一國兩制」方針，願同中方共同努力，不斷深化雙邊關係以及同香港在經貿、人文等領域互利合作。巴赫蒂亞爾接受《南華早報》專訪時表示，伊朗希望在香港的發展中發揮作用，及可以成為香港連接中西亞的「門戶」，又表示歡迎特首李家超訪問該國。

伊朗因核計劃和支持中東地區武裝組織受美國制裁。美國財政部在今年6月更以協助伊朗軍方「洗黑錢」為由，制裁24間香港公司。巴赫蒂亞爾批評制裁是美國的「帝國主義工具」，形容是一場針對不屈服於美國和西方指令的「公開經濟戰爭」。他承認制裁對伊朗在香港的銀行和金融服務受阻，拖慢了投資速度。然而，惟伊朗已採取積極措施，聲稱在香港和伊朗日益加強的關係中，制裁已失去了效力，但並未交代細節。