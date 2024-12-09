伊朗駐華大使：伊朗可成香港連接中西亞「門戶」 歡迎李家超到訪

伊朗駐華大使巴赫蒂亞爾（Mohsen Bakhtiar）上月訪港，期間與外交部駐港特派員公署特派員崔建春會面，伊方表明高度重視發展伊中關係，堅定支持「一國兩制」方針，願同中方共同努力，不斷深化雙邊關係以及同香港在經貿、人文等領域互利合作。巴赫蒂亞爾接受《南華早報》專訪時表示，伊朗希望在香港的發展中發揮作用，及可以成為香港連接中西亞的「門戶」，又表示歡迎特首李家超訪問該國。
伊朗因核計劃和支持中東地區武裝組織受美國制裁。美國財政部在今年6月更以協助伊朗軍方「洗黑錢」為由，制裁24間香港公司。巴赫蒂亞爾批評制裁是美國的「帝國主義工具」，形容是一場針對不屈服於美國和西方指令的「公開經濟戰爭」。他承認制裁對伊朗在香港的銀行和金融服務受阻，拖慢了投資速度。然而，惟伊朗已採取積極措施，聲稱在香港和伊朗日益加強的關係中，制裁已失去了效力，但並未交代細節。
香港可助伊朗成大灣區「聯繫人」
巴赫蒂亞爾表示，伊朗希望在香港的發展中發揮作用，伊朗和香港的雙邊關係改善，與伊朗和中國在2021年簽署的25年合作協議有關係。伊朗目前主要向香港出口塑料、鋁合金、藏紅花和開心果等商品，而香港則向伊朗出口機械、引擎部件和無線電接收器等。他希望伊朗可以成為香港連接中西亞的「門戶」，香港亦可以助伊朗成為大灣區的「聯繫人」，強調伊朗歡迎香港投資者，當地擁有豐富自然資源和廉價勞動力。
巴赫提亞爾指，香港視中東市場為新引擎，特首李家超曾與伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）交流，亦已到訪阿聯酋和沙特阿拉伯，但他仍未訪問伊朗。巴赫提亞爾表示，伊朗歡迎李家超到訪，並認為加強兩地領導人之間交流將有助於促進雙方關係。根據伊朗大使館的數據，現時約有400名伊朗人居住在香港、澳門和台灣。