伊朗龐氏騙局首腦遭絞刑處決 低價買車吸金3.5億美元騙2.8萬人

伊朗司法部周日(7日)公布，一名操控龐大投資詐騙集團、以低價購車為餌詐騙逾2萬人、吸金約3.5億美元(約27.3億港元)的主犯，周日被處決。
伊朗司法部官方網站Mizan Online公布，Rezaayat Khodro Taravat Novin公司負責人賈法瑞(Mohammad Reza Ghaffari)因「大規模擾亂國家經濟體系」以及網絡詐騙罪被判死刑，最高法院維持原判，周日對他執行絞刑。
這宗大型騙案始於2013年，地點是北部卡什溫省(Qazvin)，賈法瑞向民眾承諾能低於市價買到汽車，之後又擴大至房產以及各類投資計劃。
檢方指控，賈法瑞及其同黨向民眾騙取「巨額資金」，整個運作模式本質上是一場龐氏騙局(Ponzi scheme)，即是以新投資者的資金支付早期客戶的報酬。
伊朗司法部指，詐騙涉及金額依目前匯率折合約3.5億美元，實際上只有約4%客戶真正取得汽車。案中逾2.8萬受害者提告，共有28名被告。法院因此判決賈法瑞「破壞國家經濟」罪成。
司法部強調，法院努力確保受害者能獲得賠償，「法院已給予被告所有必要機會償還民眾的投資款項」。審訊中，賈法瑞聲稱願意賠償投資款項，原本可能因此免於死刑，但自最高法院於8月維持死刑判決以來，儘管多次發出「警告及最後限期」，他仍未能清還投資款項，最終對其執行死刑。
司法官員表示，這龐氏騙局對受害者造成「嚴重的財務以及心理傷害」，包括壓力相關疾病及家庭破裂。據悉，伊朗死刑適用範圍涵蓋謀殺罪及性侵罪，也包括重大經濟犯罪和間諜案。