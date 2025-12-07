伊朗龐氏騙局首腦遭絞刑處決 低價買車吸金3.5億美元騙2.8萬人

伊朗司法部周日(7日)公布，一名操控龐大投資詐騙集團、以低價購車為餌詐騙逾2萬人、吸金約3.5億美元(約27.3億港元)的主犯，周日被處決。

伊朗司法部官方網站Mizan Online公布，Rezaayat Khodro Taravat Novin公司負責人賈法瑞(Mohammad Reza Ghaffari)因「大規模擾亂國家經濟體系」以及網絡詐騙罪被判死刑，最高法院維持原判，周日對他執行絞刑。

這宗大型騙案始於2013年，地點是北部卡什溫省(Qazvin)，賈法瑞向民眾承諾能低於市價買到汽車，之後又擴大至房產以及各類投資計劃。

檢方指控，賈法瑞及其同黨向民眾騙取「巨額資金」，整個運作模式本質上是一場龐氏騙局(Ponzi scheme)，即是以新投資者的資金支付早期客戶的報酬。