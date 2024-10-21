伊朗：哈馬斯不會解散 辛瓦爾被殺 各界望加沙停火

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯最高領導人辛瓦爾(Yahya Sinwar)日前遭擊殺，美歐西方國家和以色列人質家屬均希望他的死亡可為加沙停火帶來曙光。不過，以色列總理內塔尼亞胡已表明，會戰至所有人質獲釋為止。有消息指，以色列有意在美國11月5日大選前加大對加沙和黎巴嫩真主黨的攻擊，謀求更大戰略利益，從而確保國土日後安全。以色列死敵伊朗也表明寸步不讓，指哈馬斯不會解散，與真主黨等組成的「抵抗軸心」(Axis of Resistance)會繼續下去。

本月29日將滿62歲的辛瓦爾上周三與以軍交火時喪命，並於上周四確認死訊。他被指是去年10月7日哈馬斯突襲以色列的主謀，襲擊造成1,200人死亡、251人遭擄走挾持；部分人質獲釋和死亡後，估計仍約有100人在加沙，當中部分人恐已遇害。美國總統候選人、副總統賀錦麗上周六再次呼籲加沙停火，指應要把握辛瓦爾死亡這個機會，她不會放棄尋求加沙停火。其對手兼前總統特朗普也說，辛瓦爾的喪命將令加沙更容易達致和平。歐盟外交和安全政策高級代表博雷利也有類似的看法。以色列民眾也認為，這是一個機會將餘下人質帶回家。

辛瓦爾被指是強硬派，與以色列和談的意願不大，參與調停的美國再三指控他是停火協議的主要障礙之一。伊朗最高精神領袖哈梅內伊上周六稱，辛瓦爾的死亡對「抵抗軸心」無疑是沉痛的損失，但並不會因重要人物殉難而停止前進。他說，「哈馬斯仍然存在，也將會繼續存在」。抵抗軸心在伊朗支持下建立，由哈馬斯、真主黨、也門胡塞部隊，以及在伊拉克和敘利亞的什葉派組織組成，宣稱是要抵抗美國和以色列在中東的影響力。