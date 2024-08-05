伊朗：必須「懲罰」以色列 以官員：準備迎戰浪接浪導彈

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯政治領袖哈尼亞(Ismail Haniyeh)上周在伊朗遇刺身亡，以色列被指是幕後黑手，令中東局勢變得緊張。有情報消息指伊朗最快周一攻擊以色列報復，伊朗外交部發言人周一稱，伊朗無意令中東局勢升級，但認為有必要「懲罰」以色列，並稱這是無可避免。以色列官員透露，已準備好迎戰「浪接浪導彈」，可能持續好幾天。 發言人Nasser Kanaani表示，伊朗尋求建立中東區內穩定，只有懲罰侵略者和震懾以色列冒險主義者才能達致。他又呼籲美國停止支持以色列，指國際未能維護區內穩定，應該支持伊朗「懲罰侵略者」。伊朗革命衛隊司令薩拉米重申以色列將在適當時候受到懲罰。



中東局勢｜約旦外長罕有訪伊朗 約旦外長薩法迪周日到訪伊朗首都德黑蘭，與伊朗代理外長卡尼會面，為緊張局勢斡旋。這是20年來首次有約旦高級官員正式訪問伊朗，而約旦是西方的緊密盟友，4月時曾助攔截從伊朗射向以色列的導彈和無人機，伊朗稱該次空襲是報復伊朗兩名將領在敘利亞遭以色列空襲殺死。約旦與以色列接壤，位於伊朗空襲報復路徑。約旦外交部稱，薩法迪訪伊朗是商討中東局勢的「危險升級」。 中東局勢｜內塔尼亞胡：準備好多線戰爭 以色列總理內塔尼亞胡周日在內閣會議上稱，以色列準備好迎接與伊朗及其代理人的「多線戰爭」。部分以色列居民已準備好防空設施，並想起伊朗4月的大規模空襲。在4月的空襲中，伊朗向以色列發射近350架無人機和導彈，以色列當時聲稱，成功攔截幾乎所有無人機和導彈。美國白宮稱，正盡力避免局勢到達爆發沸點。美國全國廣播公司報道，以色列正準備應付為期數日的攻擊。美國新聞網AXIOS則引述消息稱，國務卿布林肯周日向七國集團外長表示，伊朗和真主黨或在24至48小時內向以色列展開報復行動，即最快周一凌晨，但不清楚報復的形式。以軍日前在黎巴嫩擊殺真主黨最高指揮官舒庫爾，真主黨亦揚言報復。