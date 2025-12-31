伊朗12月通漲率52.6%經濟惡化民眾上街　德黑蘭衝突當局以催淚彈鎮壓

伊朗全國抵抗委員會（NCRI）報告指出，大批示威者沿著德黑蘭共和國大街遊行，隨後轉入納賽爾霍斯勞街與伊斯坦堡廣場等區域。德黑蘭市中心成為衝突熱點，抗議群眾與政權安全部隊在主要政府與商業區域附近展開街頭追逐戰。

伊朗各地示威活動持續升級，德黑蘭與馬什哈德等城市爆發激烈街頭衝突，當局出動催淚彈鎮壓，全國商家也罷工抗議通漲、貨幣嚴重貶值及經濟惡化與政治壓迫。

全國多間商店罷工與抗議活動持續蔓延，德黑蘭的伊斯坦堡廣場等主要商業中心店鋪關閉，示威群眾高呼反政府口號，要求推翻統治神職人員並要求領導層下台。

示威者要求總統下台

網路流傳影片顯示，德黑蘭大巴札內一處大型購物中心的抗議者高喊「別害怕，我們團結一致」，同時對安全部隊破口大罵並稱其無恥。另一段巴札區域影片捕捉到群眾高喊「獨裁者去死」，呼籲商店關門並要求總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）下台。

伊朗國際電視台報道，裴澤斯基安周一表示已指示內政部長與抗議者代表展開對話，這是他對動亂的首次官方回應。抗議活動持續至夜間，引起國際關注。