伊朗16歲少女傳未戴好頭巾被打致昏迷，官方：低血壓暈倒。(X)

伊朗又傳出道德警察與民眾因為未戴頭巾而起衝突事件，一名16歲的少女日前搭地鐵時，懷疑因為未戴好頭巾，遭到道德警察盤問及毆打致重傷昏迷，仍在醫院治療。當局否認事件，指少女因為血糖過低才在車廂內暈倒。由於正值伊朗女子阿米尼(Amini)被道德警察拘押後死亡一周年，伊朗當局高度戒備。

報道指，事件中的一名16歲少女阿米塔(Armita Garawand)目前留在當地的醫院觀察。庫德人權非政府組織(Hengaw)發出一張阿米塔躺在醫院病床上，身上布滿醫療設備、頭部被包紮，且需要投靠管子餵食的照片。