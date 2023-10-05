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國際
2023-10-05 13:03:00

伊朗16歲少女傳未戴好頭巾被打致昏迷　官方：低血壓暈倒

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伊朗16歲少女傳未戴好頭巾被打致昏迷，官方：低血壓暈倒。(X)

伊朗16歲少女傳未戴好頭巾被打致昏迷，官方：低血壓暈倒。(X)

伊朗又傳出道德警察與民眾因為未戴頭巾而起衝突事件，一名16歲的少女日前搭地鐵時，懷疑因為未戴好頭巾，遭到道德警察盤問及毆打致重傷昏迷，仍在醫院治療。當局否認事件，指少女因為血糖過低才在車廂內暈倒。由於正值伊朗女子阿米尼(Amini)被道德警察拘押後死亡一周年，伊朗當局高度戒備。

報道指，事件中的一名16歲少女阿米塔(Armita Garawand)目前留在當地的醫院觀察。庫德人權非政府組織(Hengaw)發出一張阿米塔躺在醫院病床上，身上布滿醫療設備、頭部被包紮，且需要投靠管子餵食的照片。

16歲少女阿米塔(Armita Garawand)。(X) 沒有戴頭巾的少女和2名女友人步入車箱。(X) 其中一名朋友隨後退返回月台，其後疑似昏迷的少女被其他乘客抬出車箱。(X) 其中一名朋友隨後退返回月台，其後疑似昏迷的少女被其他乘客抬出車箱。(X)

人權組織籲公開車箱內片段還原真相

德蘭黑地鐵公司的負責人Masoud Dorosti事後發出一段經過剪輯過，且沒有車廂內畫面的影片，顯示沒有戴頭巾的少女和2名女友人步入車箱，其中一名朋友隨後退返回月台，其後疑似昏迷的少女被其他乘客抬出車箱。地鐵公司稱阿米塔是因為血糖過低才在車廂內暈倒，堅定否認這起肢體衝突。官媒又發放少女父母的影片，表示女兒因血壓下降，失去平衡，地鐵車廂內撞到頭。有伊朗記者到醫院詢問少女情況時一度被捕。人權組織指，低血壓造成病情是政府的常用藉口，質疑父母在脅迫下作出有關聲明，並呼籲當局公布車箱內的片段以還原真相。

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