伊朗20歲男身高65.24cm 獲健力士確認為「全球最矮成年男子」(有片)

阿夫辛生於伊朗北部西阿塞拜疆省布坎縣一條偏遠村落，出生時體重700克(1.5磅)，目前體重約6.5公斤(14.3磅)。他兒時因個子太小無法上學，以致閱讀和寫作都有困難，直至最近才學會寫自己的名字。父親說，阿夫辛之所以輟學，是因為須持續接受治療，加上個子矮小，除此之外，他的精神狀態正常。

2002年7月出生的阿夫辛，比之前的紀錄保持者、36歲哥倫比亞男子Edward Nino Hernandez，矮約7厘米(2.1吋)，Edward身高72.10厘米。健力士本月14日公布，阿夫辛日前到杜拜的健力士辦事處，在24小時內被測量3次身高，確認其世界紀錄。

喜歡滑手機 經營社交帳號

阿夫辛可以熟練地使用智能電話，但若長時間使用，他會覺得手機太重，「但我用得很好」。他每日花大部分時間看卡通片，近期則喜歡瀏覽社交媒體，有朋友幫他跟IG的粉絲互動。

健力士指，阿夫辛為人友善、外向，在村裡很受歡迎，雖然每日開心過活，但他仍希望可跟普通人一樣，有一輛私家車，以及可以駕車。多年來，父母不准他單獨出門，出入都由爸爸或媽媽陪伴，儘管他走路時不用旁人攙扶，但有時仍希望有人可以抱著他走動。

平日很難買衫

衣著是生活難題之一。跟「高人」一樣，阿夫辛平日同樣是難買衫，市面唯一合身的就是嬰兒服裝，但阿夫辛已是成年，不喜歡童裝款式，於是便要度身訂造西裝。

雖然礙於身高，阿夫辛無法參與運動，但他仍然很喜歡跳舞，每當聽到伊朗庫爾德族傳統音樂響起，他便會擺動身體隨著音樂起舞。