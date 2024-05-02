休班巴士司機車旁「野戰」　過程遭偷拍流出被解僱

英國一名巴士司機遭目擊在一輛雙層巴士旁與一名女性「戶外打野戰」，客運公司緊急出面回應，已將該司機解雇，而警方也依法啟動調查，同時鎖定2名涉案男女。

男子穿反光衣站車旁

根據《每日星報》報導，事發在3月22日，有民眾在諾福克郡的大西洋大道上，拍攝到一對男女在巴士旁「打野戰」的照片，畫面中可見，當時天色昏暗，疑似是在巴士收班後所拍攝，一名穿著反光背心的男子站在雙層巴士的旁邊，另一名女子則是蹲在草地上替男子口交。

諾福克郡警方表示，由於嚴重違反公然猥褻罪，警方隨即展開調查，並根據圖中的車牌號碼、車型、外觀等鎖定公車司機及其所屬的客運公司，經調查發現，該巴士司機所屬於「First」客運公司，目前已鎖定涉案的2名男女，並要求兩人到案說明，同時發出警告。

