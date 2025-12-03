休班救護員徒手闖火海　抱出7歲女童畫面曝光(有片)

美國洛杉磯東荷李活一名救護員，於上周四(11月27日)感恩節當晚，在結束家族活動後開車回家途中，恰巧遇上一幢正失火的房屋，毅然闖入火海救出7歲女孩，他的英勇行為被拍下並流傳網上。

綜合報道，事發當日，正休假的救護員Richard Recinos駛經起火大屋外，決定逗留一會，直至消防到場，以便協助，他當時以為屋內所有人已逃出，但卻發現一名小女孩獨自站在門廊，逃生大門已被烈火阻擋，Richard馬上穿起他的惟一一件皮外套，朝著已陷火海的房屋奔去，並在屋內抱出小女孩到安全的地方，交給一位鄰居。這時消防車剛趕到，並協助屋內其他的人安全逃出，所幸損害大多集中在房屋外部及大樹，未再傳出其他人員受傷，但火災原因仍在調查。