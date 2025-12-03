休班救護員徒手闖火海　抱出7歲女童畫面曝光(有片)

美國洛杉磯東荷李活一名救護員，於上周四(11月27日)感恩節當晚，在結束家族活動後開車回家途中，恰巧遇上一幢正失火的房屋，毅然闖入火海救出7歲女孩，他的英勇行為被拍下並流傳網上。
綜合報道，事發當日，正休假的救護員Richard Recinos駛經起火大屋外，決定逗留一會，直至消防到場，以便協助，他當時以為屋內所有人已逃出，但卻發現一名小女孩獨自站在門廊，逃生大門已被烈火阻擋，Richard馬上穿起他的惟一一件皮外套，朝著已陷火海的房屋奔去，並在屋內抱出小女孩到安全的地方，交給一位鄰居。這時消防車剛趕到，並協助屋內其他的人安全逃出，所幸損害大多集中在房屋外部及大樹，未再傳出其他人員受傷，但火災原因仍在調查。
英勇救護員決心投身消防行業
報道指，事件中獲救的小女孩年僅7歲，僅雙腳輕微燒傷，留院觀察一晚。Richard英勇事跡曝光後，該社區的居民與其他第一線救援人員，皆紛紛讚揚Richard的勇氣跟迅速反應。Richard事後受訪時表示，那一刻完全出於本能反應，他會毫不猶豫再次做出同樣的選擇，他更表示，他夢想成為一名消防員，經過今次事件，更加堅定了他投身消防行業的決心。
NEW: Off-duty paramedic rescues a 7-year-old girl from a burning home in Los Angeles, California.— Collin Rugg (@CollinRugg) November 30, 2025
Richard Recinos was seen jumping into action in East Hollywood while driving home from his family’s Thanksgiving dinner.
Recinos says he spotted 7-year-old Savannah standing on… pic.twitter.com/mek7gXdVxP