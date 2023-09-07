伯明翰破產｜兩交通督導員被暴民毆打「你已經無權」目撃者嘆︰打人者根本不知發生何事(有片)

有意移民英國的人士，特別關注港人熱門移民英國地點之一、英國第二大城市伯明翰(Birmingham)周二宣布破產一事。伯明翰市政府早前表示，會暫停市內的非必要開支，但涉及弱勢社群及市民的基本服務， 如教育、保護兒童、道路維修、清理垃圾及圖書館服務等會維持，21天內將開會商討後續安排。

英國傳媒報道，伯明翰宣布破產之後，同日即有兩名交通督導員被毆打，有目擊者稱，打人者期間向交通督導員說他們「已經再無權力」(no power any more)。

目擊者為被打的交通督導員抱不平稱︰「他們(交通督導員)只是在盡自己的職責，與市政府發生的事(破產)根本無關。幾個打人者宣稱他們再無權力，想用破產一事將他們趕走」。該名目擊者擔心類似事件會升級，「這(打人事件)令人擔憂那些人不知在想甚麼。他們(對於伯明翰破產)根本毫無頭緒，看來他們以為政府已再無權力。」