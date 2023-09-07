伯明翰破產｜兩交通督導員被暴民毆打「你已經無權」目撃者嘆︰打人者根本不知發生何事(有片)

有意移民英國的人士，特別關注港人熱門移民英國地點之一、英國第二大城市伯明翰(Birmingham)周二宣布破產一事。伯明翰市政府早前表示，會暫停市內的非必要開支，但涉及弱勢社群及市民的基本服務， 如教育、保護兒童、道路維修、清理垃圾及圖書館服務等會維持，21天內將開會商討後續安排。
英國傳媒報道，伯明翰宣布破產之後，同日即有兩名交通督導員被毆打，有目擊者稱，打人者期間向交通督導員說他們「已經再無權力」(no power any more)。
目擊者為被打的交通督導員抱不平稱︰「他們(交通督導員)只是在盡自己的職責，與市政府發生的事(破產)根本無關。幾個打人者宣稱他們再無權力，想用破產一事將他們趕走」。該名目擊者擔心類似事件會升級，「這(打人事件)令人擔憂那些人不知在想甚麼。他們(對於伯明翰破產)根本毫無頭緒，看來他們以為政府已再無權力。」
伯明翰破產原因｜伯明翰破產對居民的影響
由工黨領導的伯明翰，2012年捲入「同工同酬」索償(Equal Pay claims)官司，法院裁定174名任職於公營機構的教學、清潔及餐飲行業人員、當中大部分為女性的補貼及福利，並未跟傳統由男性主議的職位看齊，判市政府須作賠償。伯明翰多年來賠償近11億英鎊，但仍有7.6億英鎊尚未支付。另因在更新市政府電腦系統上安排失當加上大環境因素，導致造價激增，再加上稅收及由保守黨領導的中央政府削減地方補貼等問題，令伯明翰宣布破產。
首相辛偉誠月前曾稱，政府無責任救助財務管理不善的市政府。有分析預期，伯明翰除緊縮開支、削減不必要的服務外，亦可能加稅及加大打擊交通違例力度以增加罰款收入來開源。