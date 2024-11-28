低溫症｜WHO呼籲室溫應保18度以上　以免腦中風

今年的秋季相當短暫，近日又迎來入冬最強冷氣團，許多人的身體都還未完全適應寒冷天氣。值得注意的是，世界衛生組織（WHO）建議，室內溫度應維持在至少18度以上，否則可能造成血壓上升，增加罹患腦中風的風險，同時也要預防「低溫症」，以免讓整個身體受到損害。

即使在家也該小心低溫 根據日媒《女性自身》報道，東京都立大學前氣象學特聘教授藤部文昭，長年研究中暑及低溫症，他日前就示警，「雖然中暑的危險已廣為人知，每年也都會發布警告，但人們對體溫過低的興趣並不大，即使在家，也該小心低溫」。 據日本厚生勞動省的統計，2013年至2022年間，因體溫過低而死亡的人數為11,335人，已超過了中暑死亡人數（10,268人）。日本氣象廳也指出，一般人會認為，因體溫過低凍死的事件，通常發生在登山或災區等特殊環境中，但實際上，這種情況亦經常發生在室內，特別是今年冬天更要小心。